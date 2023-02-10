https://ria.ru/20230210/trenirovki-1851005666.html

Минобороны показало кадры круглосуточных тренировок штурмовых подразделений

Минобороны показало кадры круглосуточных тренировок штурмовых подразделений - РИА Новости, 10.02.2023

Минобороны показало кадры круглосуточных тренировок штурмовых подразделений

Штурмовые отряды на полигонах в тыловых районах спецоперации днем и ночью отрабатывают захват укреплений противника в составе подразделений при поддержке... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T05:55

2023-02-10T05:55

2023-02-10T07:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Штурмовые отряды на полигонах в тыловых районах спецоперации днем и ночью отрабатывают захват укреплений противника в составе подразделений при поддержке минометов, огнеметов и бронетехники, следует из опубликованного видео Минобороны России. На кадрах военного ведомства — действия штурмовых отрядов в составе подразделений, огонь из стрелкового оружия, ручных и автоматических станковых гранатометов, работа минометных расчетов, огнеметчиков с РПО-А "Шмель", маневрирование и отработка тактических приемов в составе групп, а также штурм и зачистка окопов и блиндажей противника при поддержке бронеавтомобилей. "На одном из полигонов Западного военного округа, расположенном в тыловом районе проведения специальной военной операции, ежедневно продолжают проходить боевую подготовку военнослужащие. Огневая и тактическая подготовка в дневное и ночное время — каждый день по несколько часов", — сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что во время занятий на полигоне под руководством опытных инструкторов военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя в составе подразделений. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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безопасность, россия