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Посол России ожидает негативной динамики в торговле с Канадой
Посол России ожидает негативной динамики в торговле с Канадой - РИА Новости, 10.02.2023
Посол России ожидает негативной динамики в торговле с Канадой
Недружественные действия властей Канады негативно отразились на динамике торговли с Россией в 2022 году, Москва ожидает, что этот тренд продолжится и в текущем... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:07
2023-02-10T15:07
2023-02-10T15:07
экономика
цены на нефть
оттава
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Недружественные действия властей Канады негативно отразились на динамике торговли с Россией в 2022 году, Москва ожидает, что этот тренд продолжится и в текущем году, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "От недружественных действий Оттавы ощутимо пострадала динамика двусторонней торговли. Согласно статистическим данным, по итогам 3 квартала 2022 года товарооборот составил около 730 миллионов долларов США (для сравнения за аналогичный период прошлого года - почти 1,5 миллиарда", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата. Как проинформировал глава российской дипмиссии, при этом основная доля торговых операций с Канадой (на сумму порядка 400 млн долларов) в прошлом году пришлась на январь-февраль, то есть до начала Россией спецоперации на Украине. "Прогнозируем, что негативный тренд продолжится и в этом году", - заключил посол РФ в Оттаве.
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экономика, цены на нефть, оттава, канада, олег степанов, россия
Экономика, Цены на нефть, Оттава, Канада, Олег Степанов, Россия
Посол России ожидает негативной динамики в торговле с Канадой
Посол России Степанов ожидает негативной динамики в торговле с Канадой в 2023 году