https://ria.ru/20230210/torgovlya-1851181229.html

Посол России ожидает негативной динамики в торговле с Канадой

Посол России ожидает негативной динамики в торговле с Канадой - РИА Новости, 10.02.2023

Посол России ожидает негативной динамики в торговле с Канадой

Недружественные действия властей Канады негативно отразились на динамике торговли с Россией в 2022 году, Москва ожидает, что этот тренд продолжится и в текущем... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:07

2023-02-10T15:07

2023-02-10T15:07

экономика

цены на нефть

оттава

канада

олег степанов

россия

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Недружественные действия властей Канады негативно отразились на динамике торговли с Россией в 2022 году, Москва ожидает, что этот тренд продолжится и в текущем году, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "От недружественных действий Оттавы ощутимо пострадала динамика двусторонней торговли. Согласно статистическим данным, по итогам 3 квартала 2022 года товарооборот составил около 730 миллионов долларов США (для сравнения за аналогичный период прошлого года - почти 1,5 миллиарда", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата. Как проинформировал глава российской дипмиссии, при этом основная доля торговых операций с Канадой (на сумму порядка 400 млн долларов) в прошлом году пришлась на январь-февраль, то есть до начала Россией спецоперации на Украине. "Прогнозируем, что негативный тренд продолжится и в этом году", - заключил посол РФ в Оттаве.

https://ria.ru/20230210/blokirovka-1851139569.html

оттава

канада

россия

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экономика, цены на нефть, оттава, канада, олег степанов, россия