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Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех своих ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех своих ТЭС - РИА Новости, 10.02.2023

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех своих ТЭС

Четыре теплоэлектростанции повреждены на Украине в пятницу, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:15

2023-02-10T14:15

2023-02-10T14:15

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Четыре теплоэлектростанции повреждены на Украине в пятницу, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура, во многих регионах введены аварийные отключения света. "Сегодня, 10 февраля, в результате ночных и дневных вражеских обстрелов повреждены четыре ТЭС "ДТЭК Энерго". В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. В пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она длилась около трех с половиной часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях.

https://ria.ru/20230210/polsha-1851130324.html

украина

хмельницкий (город)

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в мире, жкх, украина, хмельницкий (город), дтэк, львовская область