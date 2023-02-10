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Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех своих ТЭС
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех своих ТЭС - РИА Новости, 10.02.2023
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех своих ТЭС
Четыре теплоэлектростанции повреждены на Украине в пятницу, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:15
2023-02-10T14:15
2023-02-10T14:15
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Четыре теплоэлектростанции повреждены на Украине в пятницу, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура, во многих регионах введены аварийные отключения света. "Сегодня, 10 февраля, в результате ночных и дневных вражеских обстрелов повреждены четыре ТЭС "ДТЭК Энерго". В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. В пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она длилась около трех с половиной часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Хмельницкий (город), ДТЭК, Львовская область
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех своих ТЭС
Украинский энергохолдинг "ДТЭК Энерго" сообщил о повреждении четырех своих ТЭС