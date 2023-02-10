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В районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/terrorizm-1851154118.html
В районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности
В районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.02.2023
В районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности
Бессрочный повышенный уровень террористической опасности установили в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:22
2023-02-10T14:22
специальная военная операция на украине
общество
темрюкский район
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Бессрочный повышенный уровень террористической опасности установили в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. Желтый уровень террористической опасности был введен в этом районе 8 октября после теракта на Крымском мосту и с тех пор много раз продлевался. "В Темрюкском районе бессрочно установили желтый уровень террористической опасности. Он будет действовать с 20.00 10 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Теперь уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением.
https://ria.ru/20230131/dosmotr-1848684378.html
https://ria.ru/20230201/regiony-1849043578.html
темрюкский район
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общество, темрюкский район, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
14:22 10.02.2023
 
В районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Бессрочный повышенный уровень террористической опасности установили в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Желтый уровень террористической опасности был введен в этом районе 8 октября после теракта на Крымском мосту и с тех пор много раз продлевался.
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"В Темрюкском районе бессрочно установили желтый уровень террористической опасности. Он будет действовать с 20.00 10 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства.
В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Теперь уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением.
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