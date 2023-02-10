https://ria.ru/20230210/terrorizm-1851154118.html

В районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности

В районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.02.2023

В районе Кубани ввели бессрочный желтый уровень террористической опасности

Бессрочный повышенный уровень террористической опасности установили в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:22

2023-02-10T14:22

2023-02-10T14:22

специальная военная операция на украине

общество

темрюкский район

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Бессрочный повышенный уровень террористической опасности установили в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. Желтый уровень террористической опасности был введен в этом районе 8 октября после теракта на Крымском мосту и с тех пор много раз продлевался. "В Темрюкском районе бессрочно установили желтый уровень террористической опасности. Он будет действовать с 20.00 10 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Теперь уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением.

https://ria.ru/20230131/dosmotr-1848684378.html

https://ria.ru/20230201/regiony-1849043578.html

темрюкский район

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, темрюкский район, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев