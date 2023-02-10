https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html

Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе

Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе - РИА Новости, 10.02.2023

Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе

Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:59

2023-02-10T07:59

2023-02-10T07:59

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афганистан

россия

кабул (город)

семен григорьев

мохаммад хасан ахунд

оон

талибан

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ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. "Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями", - сказал он. Дипломат выразил сожаление, что в Афганистане все развивается по негативному сценарию, практически все обещания, которые талибы давали после прихода к власти - борьба с международными террористическими организациями, создание инклюзивного правительства, борьба с производством и контрабандой наркотиков, не выполнены. Касаясь возможности проникновения террористов и экстремистов, Григорьев предположил, что вряд ли кто-то рискнет в открытую испытывать на прочность таджикско-афганскую границу (около 1400 км), которая одновременно является южным рубежом СНГ и ОДКБ. Он добавил, что гарантом безопасности южных рубежей зоны ответственности ОДКБ является 201-я российская военная база, которая с честью выполняет свою непростую, но ответственную миссию во взаимодействии с Таджикистаном. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230210/tadzhikistan-1851008322.html

https://ria.ru/20230208/plany-1850673337.html

афганистан

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в мире, афганистан, россия, кабул (город), семен григорьев, мохаммад хасан ахунд, оон, талибан, одкб