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Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе - РИА Новости, 10.02.2023
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Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе
Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе - РИА Новости, 10.02.2023
Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе
Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:59
2023-02-10T07:59
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
семен григорьев
мохаммад хасан ахунд
оон
талибан
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ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. "Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями", - сказал он. Дипломат выразил сожаление, что в Афганистане все развивается по негативному сценарию, практически все обещания, которые талибы давали после прихода к власти - борьба с международными террористическими организациями, создание инклюзивного правительства, борьба с производством и контрабандой наркотиков, не выполнены. Касаясь возможности проникновения террористов и экстремистов, Григорьев предположил, что вряд ли кто-то рискнет в открытую испытывать на прочность таджикско-афганскую границу (около 1400 км), которая одновременно является южным рубежом СНГ и ОДКБ. Он добавил, что гарантом безопасности южных рубежей зоны ответственности ОДКБ является 201-я российская военная база, которая с честью выполняет свою непростую, но ответственную миссию во взаимодействии с Таджикистаном. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230210/tadzhikistan-1851008322.html
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), семен григорьев, мохаммад хасан ахунд, оон, талибан, одкб
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), Семен Григорьев, Мохаммад Хасан Ахунд, ООН, Талибан, ОДКБ
07:59 10.02.2023
 
Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе

Посол Григорьев: талибы не выполнили обещания, данные при смене власти в Афганистане

© AP Photo / Wali SabawoonТалибы на улице Кабула
Талибы на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Wali Sabawoon
Талибы на улице Кабула. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.
"Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями", - сказал он.
Посол России в Таджикистане Семен Григорьев
06:52
Россия ждет прорыва в сотрудничестве с Таджикистаном, заявил посол
Дипломат выразил сожаление, что в Афганистане все развивается по негативному сценарию, практически все обещания, которые талибы давали после прихода к власти - борьба с международными террористическими организациями, создание инклюзивного правительства, борьба с производством и контрабандой наркотиков, не выполнены.
"Мы видим, что террористические организации продолжают свободно действовать, никакой речи об инклюзивном правительстве не идет. По данным ООН, выросла площадь посевов опиатов, в разы увеличилось производство синтетических наркотиков. Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа", - отметил посол РФ в Душанбе.
Касаясь возможности проникновения террористов и экстремистов, Григорьев предположил, что вряд ли кто-то рискнет в открытую испытывать на прочность таджикско-афганскую границу (около 1400 км), которая одновременно является южным рубежом СНГ и ОДКБ.
"Тем не менее, просчитываются все возможные сценарии осложнения обстановки, учитывая самое неблагоприятное развитие событий. С таджикской стороной поддерживаются плотные рабочие контакты по линии оборонных, специальных ведомств и погранслужб. Регулярно отрабатываются соответствующие меры реагирования, в том числе в коллективном формате", - сообщил российский дипломат.
Он добавил, что гарантом безопасности южных рубежей зоны ответственности ОДКБ является 201-я российская военная база, которая с честью выполняет свою непростую, но ответственную миссию во взаимодействии с Таджикистаном.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанРоссияКабул (город)Семен ГригорьевМохаммад Хасан АхундООНТалибанОДКБ
 
 
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