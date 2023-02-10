Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе
Посол Григорьев: талибы не выполнили обещания, данные при смене власти в Афганистане
© AP Photo / Wali SabawoonТалибы на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
Талибы на улице Кабула. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.
"Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями", - сказал он.
Дипломат выразил сожаление, что в Афганистане все развивается по негативному сценарию, практически все обещания, которые талибы давали после прихода к власти - борьба с международными террористическими организациями, создание инклюзивного правительства, борьба с производством и контрабандой наркотиков, не выполнены.
"Мы видим, что террористические организации продолжают свободно действовать, никакой речи об инклюзивном правительстве не идет. По данным ООН, выросла площадь посевов опиатов, в разы увеличилось производство синтетических наркотиков. Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа", - отметил посол РФ в Душанбе.
"Тем не менее, просчитываются все возможные сценарии осложнения обстановки, учитывая самое неблагоприятное развитие событий. С таджикской стороной поддерживаются плотные рабочие контакты по линии оборонных, специальных ведомств и погранслужб. Регулярно отрабатываются соответствующие меры реагирования, в том числе в коллективном формате", - сообщил российский дипломат.
Он добавил, что гарантом безопасности южных рубежей зоны ответственности ОДКБ является 201-я российская военная база, которая с честью выполняет свою непростую, но ответственную миссию во взаимодействии с Таджикистаном.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность