https://ria.ru/20230210/tadzhikistan-1851008322.html

Россия ждет прорыва в сотрудничестве с Таджикистаном, заявил посол

Россия ждет прорыва в сотрудничестве с Таджикистаном, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023

Россия ждет прорыва в сотрудничестве с Таджикистаном, заявил посол

Россия ждет прорывных решений в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества во время визита главы российского правительства Михаила... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:52

2023-02-10T06:52

2023-02-10T06:52

россия

таджикистан

душанбе

семен григорьев

михаил мишустин

эмомали рахмон

в мире

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ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Россия ждет прорывных решений в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества во время визита главы российского правительства Михаила Мишустина в Таджикистан 2-3 марта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. "Ожидаем прорывных решений в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В рамках этого визита пройдет крупный бизнес-форум, в котором примут участие руководители государственных и негосударственных корпораций, что называется, "капитаны" российского бизнеса", - сказал он. По словам посла, идея бизнес-форума состоит в том, чтобы предприниматели из России познакомились с возможностями Таджикистана, "они очень большие". Григорьев также сообщил, что на полях церемонии вручения верительных грамот 21 ноября 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что самый большой нерешенный вопрос двусторонних отношениях – это инвестиции. "Именно с этим и связаны наши планы на ближайшее будущее", - отметил дипломат. Посол сообщил, что по итогам заседания межправкомиссии двух стран в ноябре 2022 года министерство промышленности и новых технологий Таджикистана подготовило список из 50 предприятий в разных регионах страны, которые готовы принять российские инвестиции. "Кстати, буквально на днях состоялся плодотворный визит в Душанбе министра экономического развития России Максима Решетникова. По его результатам обе стороны готовы к продолжению взаимодействия в ряде перспективных областей, например, в горнорудной промышленности и агропроме", - сказал он.

https://ria.ru/20230210/migratsiya-1851006754.html

https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845214159.html

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россия, таджикистан, душанбе, семен григорьев, михаил мишустин, эмомали рахмон, в мире