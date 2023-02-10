https://ria.ru/20230210/sysuev-1851317513.html

В администрации Владимира прокомментировали мем с головным убором заммэра

В администрации Владимира прокомментировали мем с головным убором заммэра - РИА Новости, 10.02.2023

В администрации Владимира прокомментировали мем с головным убором заммэра

Вице-мэр Владимира и начальник городского управления архитектуры и строительства Сергей Сысуев, который надел строительную каску поверх бейсболки, смотрится... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:51

2023-02-10T20:51

2023-02-10T20:51

общество

владимир

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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Вице-мэр Владимира и начальник городского управления архитектуры и строительства Сергей Сысуев, который надел строительную каску поверх бейсболки, смотрится гармонично, сообщил РИА Новости представитель администрации города Александр Карпилович, комментируя ставшую популярной в соцсетях фотографию чиновника. Во вторник в разных пабликах в соцсетях появилась фотография Сысуева в каске, надетой поверх бейсболки. Изображение публикуется в одном ряду со ставшими мемами фотографиями других мужчин, сочетающих каску с неожиданными головными уборами - в частности, надевших ее поверх меховой шапки. "В отличие от них Сергей Сысуев, как мне представляется, управляется с каской абсолютно профессионально, более того, бейсболка служит счастливым дополнением строительной каски. Потому что по сути... форма головного убора абсолютно одинаковая, та же бейсболка служит основанием для каски. Это все вполне себе гармонично", - сказал Карпилович.

https://ria.ru/20230117/veteran-1845570697.html

владимир

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общество, владимир