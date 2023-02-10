https://ria.ru/20230210/subsidii-1851225159.html

Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции

Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции - РИА Новости, 10.02.2023

Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции

Президент РФ Владимир Путин предложил правительству РФ при необходимости доработать механизм субсидирования транспортировки промышленной продукции, глава... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:47

2023-02-10T16:47

2023-02-10T16:47

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

архангельская область

промышленность

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству РФ при необходимости доработать механизм субсидирования транспортировки промышленной продукции, глава государства отметил, что предприятиям нужно гарантировать, что мера поддержки будет действовать не менее трех лет. На совещании по развитию лесопромышленной отрасли в Архангельской области в пятницу Путин напомнил, что недавно правительство РФ повысило предельный размер субсидии на транспортировку промышленной продукции до 500 млн рублей для одного предприятия. Премьер Михаил Мишустин 6 февраля объявил о том, что правительство РФ приняло решение повысить с 300 до 500 млн рублей предельный размер субсидии, выделяемой для компенсации затрат предприятия на транспортировку промышленной продукции. Кроме того, кабмин также увеличил с 80% до 100% максимальную компенсацию фактических расходов на перевозки продукции лесопромышленного комплекса.

https://ria.ru/20230210/lesprom-1851204700.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, архангельская область, промышленность