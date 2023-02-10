Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции
Путин предложил доработать механизм субсидий на транспортировку промышленной продукции
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Путина в Архангельскую область
Рабочая поездка президента России Путина в Архангельскую область. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству РФ при необходимости доработать механизм субсидирования транспортировки промышленной продукции, глава государства отметил, что предприятиям нужно гарантировать, что мера поддержки будет действовать не менее трех лет.
На совещании по развитию лесопромышленной отрасли в Архангельской области в пятницу Путин напомнил, что недавно правительство РФ повысило предельный размер субсидии на транспортировку промышленной продукции до 500 млн рублей для одного предприятия.
"Главное здесь, стабильность условий. Поэтому нужно сохранить параметры этой поддержки, но, если потребуется, прошу правительство доработать порядок использования, ну, может быть, и где-то повысить. Как минимум, нужно гарантировать коллегам, которые в отрасли работают, что эта мера поддержки будет действовать не менее трех лет", - сказал Путин.
Премьер Михаил Мишустин 6 февраля объявил о том, что правительство РФ приняло решение повысить с 300 до 500 млн рублей предельный размер субсидии, выделяемой для компенсации затрат предприятия на транспортировку промышленной продукции. Кроме того, кабмин также увеличил с 80% до 100% максимальную компенсацию фактических расходов на перевозки продукции лесопромышленного комплекса.