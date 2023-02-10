Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/subsidii-1851225159.html
Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции
Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции
Президент РФ Владимир Путин предложил правительству РФ при необходимости доработать механизм субсидирования транспортировки промышленной продукции, глава... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:47
2023-02-10T16:47
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
архангельская область
промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851202298_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_a5240cc874cef1220ccce59443c15efe.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству РФ при необходимости доработать механизм субсидирования транспортировки промышленной продукции, глава государства отметил, что предприятиям нужно гарантировать, что мера поддержки будет действовать не менее трех лет. На совещании по развитию лесопромышленной отрасли в Архангельской области в пятницу Путин напомнил, что недавно правительство РФ повысило предельный размер субсидии на транспортировку промышленной продукции до 500 млн рублей для одного предприятия. Премьер Михаил Мишустин 6 февраля объявил о том, что правительство РФ приняло решение повысить с 300 до 500 млн рублей предельный размер субсидии, выделяемой для компенсации затрат предприятия на транспортировку промышленной продукции. Кроме того, кабмин также увеличил с 80% до 100% максимальную компенсацию фактических расходов на перевозки продукции лесопромышленного комплекса.
https://ria.ru/20230210/lesprom-1851204700.html
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851202298_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_ba6aaf72c6ea075711f6ac53942d7964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, архангельская область, промышленность
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Архангельская область, Промышленность
16:47 10.02.2023
 
Путин призвал доработать субсидии на транспортировку промышленной продукции

Путин предложил доработать механизм субсидий на транспортировку промышленной продукции

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Путина в Архангельскую область
Рабочая поездка президента России Путина в Архангельскую область - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента России Путина в Архангельскую область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству РФ при необходимости доработать механизм субсидирования транспортировки промышленной продукции, глава государства отметил, что предприятиям нужно гарантировать, что мера поддержки будет действовать не менее трех лет.
На совещании по развитию лесопромышленной отрасли в Архангельской области в пятницу Путин напомнил, что недавно правительство РФ повысило предельный размер субсидии на транспортировку промышленной продукции до 500 млн рублей для одного предприятия.
"Главное здесь, стабильность условий. Поэтому нужно сохранить параметры этой поддержки, но, если потребуется, прошу правительство доработать порядок использования, ну, может быть, и где-то повысить. Как минимум, нужно гарантировать коллегам, которые в отрасли работают, что эта мера поддержки будет действовать не менее трех лет", - сказал Путин.
Премьер Михаил Мишустин 6 февраля объявил о том, что правительство РФ приняло решение повысить с 300 до 500 млн рублей предельный размер субсидии, выделяемой для компенсации затрат предприятия на транспортировку промышленной продукции. Кроме того, кабмин также увеличил с 80% до 100% максимальную компенсацию фактических расходов на перевозки продукции лесопромышленного комплекса.
Рубка леса - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 15:59
Лесная промышленность изменит направление поставок, заявил Мантуров
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАрхангельская областьПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала