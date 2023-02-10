https://ria.ru/20230210/strelba-1851164563.html
Против жителя Сочи возбудили дело после стрельбы в больнице
Против жителя Сочи возбудили дело после стрельбы в больнице - РИА Новости, 10.02.2023
Против жителя Сочи возбудили дело после стрельбы в больнице
Уголовное дело о хулиганстве завели в Сочи против мужчины, который устроил стрельбу в больнице, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:44
2023-02-10T14:44
2023-02-10T14:44
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели в Сочи против мужчины, который устроил стрельбу в больнице, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Следствием установлено, что 8 февраля мужчина, поругавшись с бывшей супругой, приехал к ней на работу в больницу и совершил несколько выстрелов по стенам здания. Выстрелив, предположительно, из охотничьего ружья, дебошир скрылся. Позже полицейские совместно с росгвардейцами нашли ружьё, отдали его на экспертизу, а мужчину задержали. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - рассказали в ведомстве. На мужчину также составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), суд назначил ему арест на 10 суток. Как уточнили в полицейском главке, во время выстрелов никто не пострадал, повреждены только окна аптечного пункта около больницы. Полицейские также установили, что мужчина не имел разрешения на хранение огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20230209/politsiya-1850781388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Против жителя Сочи возбудили дело после стрельбы в больнице
Против жителя Сочи возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в больнице
СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели в Сочи против мужчины, который устроил стрельбу в больнице, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Следствием установлено, что 8 февраля мужчина, поругавшись с бывшей супругой, приехал к ней на работу в больницу и совершил несколько выстрелов по стенам здания. Выстрелив, предположительно, из охотничьего ружья, дебошир скрылся. Позже полицейские совместно с росгвардейцами нашли ружьё, отдали его на экспертизу, а мужчину задержали.
"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - рассказали в ведомстве.
На мужчину также составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), суд назначил ему арест на 10 суток.
Как уточнили в полицейском главке, во время выстрелов никто не пострадал, повреждены только окна аптечного пункта около больницы. Полицейские также установили, что мужчина не имел разрешения на хранение огнестрельного оружия.