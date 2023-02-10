https://ria.ru/20230210/strelba-1851164563.html

Против жителя Сочи возбудили дело после стрельбы в больнице

Против жителя Сочи возбудили дело после стрельбы в больнице - РИА Новости, 10.02.2023

Против жителя Сочи возбудили дело после стрельбы в больнице

Уголовное дело о хулиганстве завели в Сочи против мужчины, который устроил стрельбу в больнице, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:44

2023-02-10T14:44

2023-02-10T14:44

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели в Сочи против мужчины, который устроил стрельбу в больнице, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Следствием установлено, что 8 февраля мужчина, поругавшись с бывшей супругой, приехал к ней на работу в больницу и совершил несколько выстрелов по стенам здания. Выстрелив, предположительно, из охотничьего ружья, дебошир скрылся. Позже полицейские совместно с росгвардейцами нашли ружьё, отдали его на экспертизу, а мужчину задержали. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - рассказали в ведомстве. На мужчину также составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), суд назначил ему арест на 10 суток. Как уточнили в полицейском главке, во время выстрелов никто не пострадал, повреждены только окна аптечного пункта около больницы. Полицейские также установили, что мужчина не имел разрешения на хранение огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20230209/politsiya-1850781388.html

https://ria.ru/20230210/mordoviya-1851156393.html

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)