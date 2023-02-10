https://ria.ru/20230210/stavka-1851194313.html

В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2023 году

В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023

В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2023 году

ЦБ РФ не исключает возможности снижения ключевой ставки в 2023 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:34

2023-02-10T15:34

2023-02-10T15:34

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ЦБ РФ не исключает возможности снижения ключевой ставки в 2023 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Несмотря на отмеченное раньше усиление проинфляционных факторов, наш прогноз по инфляции на текущий год остается на уровне 5-7%. Отмечу, что для этого может понадобиться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в октябре. В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта - до 7-9% годовых на 2023 год и 6,5-7,5% годовых на 2024 год", - сказала она. "Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились и, напротив, - возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышения ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели - вблизи 4%", - добавила председатель Банка России. Ранее в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку неизменной, третий раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях.

https://ria.ru/20230207/informatsiya-1850429598.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)