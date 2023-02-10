https://ria.ru/20230210/status-1851221644.html
Швейцария потеряла нейтральный статус еще в начале СВО, заявил посол
Швейцария потеряла нейтральный статус еще в начале СВО, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
Швейцария потеряла нейтральный статус еще в начале СВО, заявил посол
Швейцария потеряла свой нейтральный статус уже в начале российской спецоперации на Украине, заняв прокиевскую позицию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:39
2023-02-10T16:39
2023-02-10T16:39
политика
швейцария
сергей гармонин
россия
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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Швейцария потеряла свой нейтральный статус уже в начале российской спецоперации на Украине, заняв прокиевскую позицию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин. "Скажу просто: нейтралитет либо есть, либо нет. По нашему глубокому убеждению, заняв с самого начала СВО однозначно прокиевскую позицию, тем более в разрезе упомянутого дискурса в пользу разрешения на реэкспорт третьим странам швейцарских вооружений, Швейцария окончательно утратила право называться нейтральной страной", - сказал дипломат. Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что "нейтралитет Швейцарии не может ставиться под вопрос". Тем не менее, она добавила, что "нейтралитета не может быть, когда нарушается международное право или когда нарушается Устав ООН". В свою очередь директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявлял в интервью РИА Новости, что решение Берна присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза окончательно поставило крест на способности страны играть роль "честного брокера".
https://ria.ru/20230210/shveytsariya-1851126085.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, швейцария, сергей гармонин, россия
Политика, Швейцария, Сергей Гармонин, Россия
Швейцария потеряла нейтральный статус еще в начале СВО, заявил посол
Посол Гармонин: Швейцария потеряла нейтральный статус в начале СВО, заняв позицию Киева
ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Швейцария потеряла свой нейтральный статус уже в начале российской спецоперации на Украине, заняв прокиевскую позицию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
"Скажу просто: нейтралитет либо есть, либо нет. По нашему глубокому убеждению, заняв с самого начала СВО однозначно прокиевскую позицию, тем более в разрезе упомянутого дискурса в пользу разрешения на реэкспорт третьим странам швейцарских вооружений, Швейцария окончательно утратила право называться нейтральной страной", - сказал дипломат.
Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что "нейтралитет Швейцарии не может ставиться под вопрос". Тем не менее, она добавила, что "нейтралитета не может быть, когда нарушается международное право или когда нарушается Устав ООН".
В свою очередь директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев
заявлял в интервью РИА Новости, что решение Берна
присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза окончательно поставило крест на способности страны играть роль "честного брокера".