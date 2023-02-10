https://ria.ru/20230210/stal-1851095715.html
Небензя оценил перспективы включения стали в продуктовую сделку
Небензя оценил перспективы включения стали в продуктовую сделку - РИА Новости, 10.02.2023
Небензя оценил перспективы включения стали в продуктовую сделку
Говорить о перспективах включения поставок стали в "продуктовую сделку" рано, пока не будет обеспечена полноценная реализация уже имеющихся договоренностей,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:23
2023-02-10T12:23
2023-02-10T15:04
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оон
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Говорить о перспективах включения поставок стали в "продуктовую сделку" рано, пока не будет обеспечена полноценная реализация уже имеющихся договоренностей, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее украинский министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали. "Прежде чем рассуждать о расширении черноморских договоренностей на иные товарные позиции, например сталь, следует обеспечить полноценную реализацию тех, которые уже подписаны", - сказал Небензя. Москва неоднократно заявляла, что российская часть Стамбульских договоренностей до сих пор не исполняется. "Говоря о сталелитейной отрасли, хочу обратить внимание на положение прежде всего российских, а не украинских металлургов. Около 30-40% производимой в России стали уходило на экспорт, однако теперь европейский рынок оказался закрыт. Налаживание альтернативных маршрутов поставок не будет быстрым", - добавил постпред. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230210/sdelka-1851068639.html
https://ria.ru/20230206/rezultat-1850138652.html
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851048947.html
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экономика, россия, украина, москва, василий небензя, оон, цены на нефть
Экономика, Россия, Украина, Москва, Василий Небензя, ООН, Цены на нефть
12:23 10.02.2023 (обновлено: 15:04 10.02.2023)
Небензя оценил перспективы включения стали в продуктовую сделку
Постпред при ООН Небензя: говорить о перспективе включения стали в продуктовую сделку рано
ООН, 10 фев – РИА Новости. Говорить о перспективах включения поставок стали в "продуктовую сделку" рано, пока не будет обеспечена полноценная реализация уже имеющихся договоренностей, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее украинский министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина
хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали.
"Прежде чем рассуждать о расширении черноморских договоренностей на иные товарные позиции, например сталь, следует обеспечить полноценную реализацию тех, которые уже подписаны", - сказал Небензя.
Москва
неоднократно заявляла, что российская часть Стамбульских договоренностей до сих пор не исполняется.
"Говоря о сталелитейной отрасли, хочу обратить внимание на положение прежде всего российских, а не украинских металлургов. Около 30-40% производимой в России стали уходило на экспорт, однако теперь европейский рынок оказался закрыт. Налаживание альтернативных маршрутов поставок не будет быстрым", - добавил постпред.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции
, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле
.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.