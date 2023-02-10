https://ria.ru/20230210/stal-1851095715.html

Небензя оценил перспективы включения стали в продуктовую сделку

Небензя оценил перспективы включения стали в продуктовую сделку - РИА Новости, 10.02.2023

Небензя оценил перспективы включения стали в продуктовую сделку

Говорить о перспективах включения поставок стали в "продуктовую сделку" рано, пока не будет обеспечена полноценная реализация уже имеющихся договоренностей,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:23

2023-02-10T12:23

2023-02-10T15:04

экономика

россия

украина

москва

василий небензя

оон

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg

ООН, 10 фев – РИА Новости. Говорить о перспективах включения поставок стали в "продуктовую сделку" рано, пока не будет обеспечена полноценная реализация уже имеющихся договоренностей, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее украинский министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали. "Прежде чем рассуждать о расширении черноморских договоренностей на иные товарные позиции, например сталь, следует обеспечить полноценную реализацию тех, которые уже подписаны", - сказал Небензя. Москва неоднократно заявляла, что российская часть Стамбульских договоренностей до сих пор не исполняется. "Говоря о сталелитейной отрасли, хочу обратить внимание на положение прежде всего российских, а не украинских металлургов. Около 30-40% производимой в России стали уходило на экспорт, однако теперь европейский рынок оказался закрыт. Налаживание альтернативных маршрутов поставок не будет быстрым", - добавил постпред. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230210/sdelka-1851068639.html

https://ria.ru/20230206/rezultat-1850138652.html

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851048947.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, москва, василий небензя, оон, цены на нефть