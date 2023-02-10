Россия никогда не была врагом США, заявил посол в Вашингтоне
Посол Антонов: Россия никогда не была врагом США, но ситуация похожа на развязанную войну
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Россия не враг США, а только хочет равноправных отношений, ситуация при этом похожа на развязанную против РФ войну, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы никогда не были врагами с США. Все, что мы хотим - нормальных отношений, мироустройства на основе принципов неделимости безопасности, чтобы уважались каждые государства, и не было первых и вторых", - заявил Антонов на мемориальном мероприятии - возложении венка к могиле посла Российской Империи в США Александра Бодиско. Антонов отметил, что российские дипломаты в Вашингтоне работают в непростое время, "в ситуации когда против нас развязана настоящая война".
В пятницу, 10 февраля, в День дипломатического работника министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сказал, что Россию сегодня пытаются расчленить, но РФ выйдет из противостояния еще более окрепшей, те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера.
По его словам, "необходимо выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе как этого требует устав ООН и который сейчас пытаются подорвать наши западные коллеги, навязывая миру не универсально применимое международное право, а свои собственные правила".
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