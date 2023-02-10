https://ria.ru/20230210/sroki-1851116516.html

Сообщники Фургала получили до 21 года колонии

Сообщники Фургала получили до 21 года колонии - РИА Новости, 10.02.2023

Сообщники Фургала получили до 21 года колонии

Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ему самому... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:01

2023-02-10T13:01

2023-02-10T13:01

московская область (подмосковье)

происшествия

сергей фургал

уголовное дело сергея фургала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851100752_0:339:2548:1773_1920x0_80_0_0_7044499432cbe257080e0ccc2e38cdee.jpg

КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 фев - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ему самому дали 22 года, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Назначить Кадырову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Палею наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, Карепову в виде лишения свободы на срок 21 год", - огласил решение судья.

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала