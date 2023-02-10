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Сообщники Фургала получили до 21 года колонии
Сообщники Фургала получили до 21 года колонии - РИА Новости, 10.02.2023
Сообщники Фургала получили до 21 года колонии
Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ему самому... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:01
2023-02-10T13:01
2023-02-10T13:01
московская область (подмосковье)
происшествия
сергей фургал
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 фев - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ему самому дали 22 года, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Назначить Кадырову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Палею наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, Карепову в виде лишения свободы на срок 21 год", - огласил решение судья.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Сергей Фургал, Уголовное дело Сергея Фургала
Сообщники Фургала получили до 21 года колонии
Люберецкий суд приговорил сообщников Фургала к срокам от 9,5 до 21 года колонии