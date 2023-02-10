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Сообщники Фургала получили до 21 года колонии - РИА Новости, 10.02.2023
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Сообщники Фургала получили до 21 года колонии
Сообщники Фургала получили до 21 года колонии - РИА Новости, 10.02.2023
Сообщники Фургала получили до 21 года колонии
Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ему самому... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:01
2023-02-10T13:01
московская область (подмосковье)
происшествия
сергей фургал
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 фев - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ему самому дали 22 года, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Назначить Кадырову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Палею наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, Карепову в виде лишения свободы на срок 21 год", - огласил решение судья.
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московская область (подмосковье), происшествия, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Сергей Фургал, Уголовное дело Сергея Фургала
13:01 10.02.2023
 
Сообщники Фургала получили до 21 года колонии

Люберецкий суд приговорил сообщников Фургала к срокам от 9,5 до 21 года колонии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 фев - РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ему самому дали 22 года, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Назначить Кадырову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Палею наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, Карепову в виде лишения свободы на срок 21 год", - огласил решение судья.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:59
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСергей ФургалУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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