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Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230210/sputniki-1851024996.html
Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов
Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов
Россия может построить "небольшой тираж" спутников для Ирана, такие перспективы есть, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:31
2023-02-10T10:41
наука
россия
иран
ангола
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
протон-м
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия может построить "небольшой тираж" спутников для Ирана, такие перспективы есть, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "У нас неплохие связи с Ираном. Мы запустили для них спутник в августе прошлого года. Есть перспектива по небольшому тиражу таких спутников", - сказал Борисов. Кроме того, по его словам, у госкорпорации есть планы по подобному сотрудничеству с Анголой, Алжиром, Вьетнамом и арабским миром. В августе 2022 года Россия вывела на орбиту построенный по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". Вывод был совершен с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Борисов назвал пуск вехой в российско-иранском сотрудничестве. В октябре 2022 года состоялся еще один пуск для иностранных заказчиков. Стартовавшая с Байконура ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/dedov-1850264109.html
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россия, иран, ангола, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, протон-м
Наука, Россия, Иран, Ангола, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Протон-М
09:31 10.02.2023 (обновлено: 10:41 10.02.2023)
 
Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов

Глава "Роскосмоса" Борисов: Россия может поставить Ирану небольшой тираж спутников

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия может построить "небольшой тираж" спутников для Ирана, такие перспективы есть, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"У нас неплохие связи с Ираном. Мы запустили для них спутник в августе прошлого года. Есть перспектива по небольшому тиражу таких спутников", - сказал Борисов.
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Кроме того, по его словам, у госкорпорации есть планы по подобному сотрудничеству с Анголой, Алжиром, Вьетнамом и арабским миром.
В августе 2022 года Россия вывела на орбиту построенный по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". Вывод был совершен с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Борисов назвал пуск вехой в российско-иранском сотрудничестве.
В октябре 2022 года состоялся еще один пуск для иностранных заказчиков. Стартовавшая с Байконура ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2.
Читайте полный текст интервью >>
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