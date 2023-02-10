https://ria.ru/20230210/sputniki-1851024996.html

Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов

Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023

Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов

Россия может построить "небольшой тираж" спутников для Ирана, такие перспективы есть, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:31

2023-02-10T09:31

2023-02-10T10:41

наука

россия

иран

ангола

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

протон-м

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840238458_0:73:3230:1889_1920x0_80_0_0_da666134b284943609a1bbf4d6d8f2cd.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия может построить "небольшой тираж" спутников для Ирана, такие перспективы есть, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "У нас неплохие связи с Ираном. Мы запустили для них спутник в августе прошлого года. Есть перспектива по небольшому тиражу таких спутников", - сказал Борисов. Кроме того, по его словам, у госкорпорации есть планы по подобному сотрудничеству с Анголой, Алжиром, Вьетнамом и арабским миром. В августе 2022 года Россия вывела на орбиту построенный по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". Вывод был совершен с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Борисов назвал пуск вехой в российско-иранском сотрудничестве. В октябре 2022 года состоялся еще один пуск для иностранных заказчиков. Стартовавшая с Байконура ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230209/dedov-1850264109.html

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850693321.html

россия

иран

ангола

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, ангола, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, протон-м