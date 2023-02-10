https://ria.ru/20230210/spros-1851210956.html
Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию
Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию
Необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:13
2023-02-10T16:13
2023-02-10T16:24
владимир путин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851202298_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_a5240cc874cef1220ccce59443c15efe.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли, в том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины, думаю, что с этим тоже все согласны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.
https://ria.ru/20230210/tsekh-1851162434.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851202298_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_ba6aaf72c6ea075711f6ac53942d7964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
16:13 10.02.2023 (обновлено: 16:24 10.02.2023)
Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию
Президент Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию