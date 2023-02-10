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Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию
Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию
Необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:13
2023-02-10T16:24
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли, в том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины, думаю, что с этим тоже все согласны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
16:13 10.02.2023 (обновлено: 16:24 10.02.2023)
 
Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию

Президент Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Архангельскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Архангельскую область - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Архангельскую область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли, в том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины, думаю, что с этим тоже все согласны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.
Путин осматривает лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 14:41
Путин осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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