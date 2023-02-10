https://ria.ru/20230210/spros-1851210956.html

Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию

Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию - РИА Новости, 10.02.2023

Путин призвал поддерживать внутренний спрос на лесную продукцию

Необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:13

2023-02-10T16:13

2023-02-10T16:24

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Необходимо поддержать внутренний спрос на продукцию лесопромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли, в том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины, думаю, что с этим тоже все согласны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

https://ria.ru/20230210/tsekh-1851162434.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия