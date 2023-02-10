https://ria.ru/20230210/sport-1851090940.html
Количество любителей спорта в Липецкой области за 3 года выросло на 10%
Количество любителей спорта в Липецкой области за 3 года выросло на 10% - РИА Новости, 10.02.2023
Количество любителей спорта в Липецкой области за 3 года выросло на 10%
Доля жителей Липецкой области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2022 году выросла до 53,8%, что более,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:13
2023-02-10T12:13
2023-02-10T12:13
липецкая область
игорь артамонов
спорт
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Доля жителей Липецкой области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2022 году выросла до 53,8%, что более, чем на 10% выше уровня 2019 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 году этот показатель равнялся 51,4%, в 2020 – 45,8%, в 2019 – 43,2%.Артамонов отметил, что регион строит свою работу, ориентируясь на задачи, определенные президентом России. Согласно планам, в 2024 году не менее 55% липчан должны придерживаться спортивного образа жизни, а в 2030 году этот показатель должен составить 70%. Исполнение намеченных целей возможно благодаря созданию в области благоприятных условий для физического развития и ведения активного образа жизни."Много сил и средств вкладывается в развитие спортивной инфраструктуры, чтобы жители могли без проблем найти место для занятий, вид активности по душе и по физическим возможностям. Каждый год мы открываем новые объекты: ледовые дворцы, стадионы, ФОКи, спортшколы и прочее. Кроме того, серьезное внимание уделяется формированию условий для профессиональных спортсменов. В частности, в планах создание базы гребных видов спорта и строительство гребного канала", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230208/rabota-1850626364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, спорт, нацпроекты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Спорт, Нацпроекты
ЛИПЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Доля жителей Липецкой области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2022 году выросла до 53,8%, что более, чем на 10% выше уровня 2019 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в 2021 году этот показатель равнялся 51,4%, в 2020 – 45,8%, в 2019 – 43,2%.
Артамонов отметил, что регион строит свою работу, ориентируясь на задачи, определенные президентом России. Согласно планам, в 2024 году не менее 55% липчан должны придерживаться спортивного образа жизни, а в 2030 году этот показатель должен составить 70%. Исполнение намеченных целей возможно благодаря созданию в области благоприятных условий для физического развития и ведения активного образа жизни.
"Много сил и средств вкладывается в развитие спортивной инфраструктуры, чтобы жители могли без проблем найти место для занятий, вид активности по душе и по физическим возможностям. Каждый год мы открываем новые объекты: ледовые дворцы, стадионы, ФОКи, спортшколы и прочее. Кроме того, серьезное внимание уделяется формированию условий для профессиональных спортсменов. В частности, в планах создание базы гребных видов спорта и строительство гребного канала", – сказал Артамонов
.