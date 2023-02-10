https://ria.ru/20230210/spg-1851001053.html
Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке
Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке - РИА Новости, 10.02.2023
Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке
Российский сжиженный природный газ (СПГ) выглядит конкурентоспособным на растущем индийском газовом рынке и может занять на нём своё место, сказал в комментарии РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:56
2023-02-10T03:56
2023-02-10T03:56
экономика
цены на нефть
индия
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леонид михельсон
новатэк
бкс мир инвестиций
ямал спг
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский сжиженный природный газ (СПГ) выглядит конкурентоспособным на растущем индийском газовом рынке и может занять на нём своё место, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, чтобы увеличить долю природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году до 15% (сейчас - около 6%). Потребление голубого топлива в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310–320 миллиардов кубометров, из которых около 200 миллиардов кубометров придутся на поставки СПГ. "Российский СПГ выглядит вполне конкурентоспособным на этом рынке и может занять на нём свое место", – отметил Галактионов. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон 6 февраля сообщал, что компания ведёт переговоры с индийскими компаниями о долгосрочных поставках СПГ на рынок Индии. Он также отметил, что с "Ямала СПГ" за всю историю работы проекта на индийский рынок было поставлено 33 партии сжиженного газа, более 2 миллионов тонн. Первую поставку СПГ ямальского завода в Индию "Новатэк" осуществил в 2018 году.
https://ria.ru/20230209/gazprom-1850842157.html
https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html
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экономика, цены на нефть, индия, нарендра моди, леонид михельсон, новатэк, бкс мир инвестиций, ямал спг
Экономика, Цены на нефть, Индия, Нарендра Моди, Леонид Михельсон, Новатэк, БКС Мир инвестиций, Ямал СПГ
Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке
Эксперт Галактионов: российский СПГ выглядит конкурентоспособным на растущем рынке Индии