https://ria.ru/20230210/spg-1851001053.html

Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке

Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке - РИА Новости, 10.02.2023

Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке

Российский сжиженный природный газ (СПГ) выглядит конкурентоспособным на растущем индийском газовом рынке и может занять на нём своё место, сказал в комментарии РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:56

2023-02-10T03:56

2023-02-10T03:56

экономика

цены на нефть

индия

нарендра моди

леонид михельсон

новатэк

бкс мир инвестиций

ямал спг

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский сжиженный природный газ (СПГ) выглядит конкурентоспособным на растущем индийском газовом рынке и может занять на нём своё место, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, чтобы увеличить долю природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году до 15% (сейчас - около 6%). Потребление голубого топлива в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310–320 миллиардов кубометров, из которых около 200 миллиардов кубометров придутся на поставки СПГ. "Российский СПГ выглядит вполне конкурентоспособным на этом рынке и может занять на нём свое место", – отметил Галактионов. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон 6 февраля сообщал, что компания ведёт переговоры с индийскими компаниями о долгосрочных поставках СПГ на рынок Индии. Он также отметил, что с "Ямала СПГ" за всю историю работы проекта на индийский рынок было поставлено 33 партии сжиженного газа, более 2 миллионов тонн. Первую поставку СПГ ямальского завода в Индию "Новатэк" осуществил в 2018 году.

https://ria.ru/20230209/gazprom-1850842157.html

https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html

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экономика, цены на нефть, индия, нарендра моди, леонид михельсон, новатэк, бкс мир инвестиций, ямал спг