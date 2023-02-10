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Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке - РИА Новости, 10.02.2023
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Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке
Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке - РИА Новости, 10.02.2023
Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке
Российский сжиженный природный газ (СПГ) выглядит конкурентоспособным на растущем индийском газовом рынке и может занять на нём своё место, сказал в комментарии РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:56
2023-02-10T03:56
экономика
цены на нефть
индия
нарендра моди
леонид михельсон
новатэк
бкс мир инвестиций
ямал спг
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский сжиженный природный газ (СПГ) выглядит конкурентоспособным на растущем индийском газовом рынке и может занять на нём своё место, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, чтобы увеличить долю природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году до 15% (сейчас - около 6%). Потребление голубого топлива в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310–320 миллиардов кубометров, из которых около 200 миллиардов кубометров придутся на поставки СПГ. "Российский СПГ выглядит вполне конкурентоспособным на этом рынке и может занять на нём свое место", – отметил Галактионов. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон 6 февраля сообщал, что компания ведёт переговоры с индийскими компаниями о долгосрочных поставках СПГ на рынок Индии. Он также отметил, что с "Ямала СПГ" за всю историю работы проекта на индийский рынок было поставлено 33 партии сжиженного газа, более 2 миллионов тонн. Первую поставку СПГ ямальского завода в Индию "Новатэк" осуществил в 2018 году.
https://ria.ru/20230209/gazprom-1850842157.html
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экономика, цены на нефть, индия, нарендра моди, леонид михельсон, новатэк, бкс мир инвестиций, ямал спг
Экономика, Цены на нефть, Индия, Нарендра Моди, Леонид Михельсон, Новатэк, БКС Мир инвестиций, Ямал СПГ
03:56 10.02.2023
 
Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на индийском рынке

Эксперт Галактионов: российский СПГ выглядит конкурентоспособным на растущем рынке Индии

© Фото : ПАО "Газпром"Танкер-газовоз "Река Обь"
Танкер-газовоз Река Обь - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : ПАО "Газпром"
Танкер-газовоз "Река Обь". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский сжиженный природный газ (СПГ) выглядит конкурентоспособным на растущем индийском газовом рынке и может занять на нём своё место, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, чтобы увеличить долю природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году до 15% (сейчас - около 6%). Потребление голубого топлива в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310–320 миллиардов кубометров, из которых около 200 миллиардов кубометров придутся на поставки СПГ.
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"Российский СПГ выглядит вполне конкурентоспособным на этом рынке и может занять на нём свое место", – отметил Галактионов.
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон 6 февраля сообщал, что компания ведёт переговоры с индийскими компаниями о долгосрочных поставках СПГ на рынок Индии. Он также отметил, что с "Ямала СПГ" за всю историю работы проекта на индийский рынок было поставлено 33 партии сжиженного газа, более 2 миллионов тонн. Первую поставку СПГ ямальского завода в Индию "Новатэк" осуществил в 2018 году.
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ЭкономикаЦены на нефтьИндияНарендра МодиЛеонид МихельсонНоватэкБКС Мир инвестицийЯмал СПГ
 
 
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