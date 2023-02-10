Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту - РИА Новости, 10.02.2023
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту
Иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для сбора информации о спецоперации и ее участниках, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:06
2023-02-10T10:30
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для сбора информации о спецоперации и ее участниках, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают в учреждения и организации электронные письма с приложением "псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений" в отношении участников СВО, о мобилизованных гражданах и о лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб. "ФСБ России призывает к бдительности и рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в сети интернет и до получения официального подтверждения на указанные письма не отвечать и вложения к ним не открывать", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230210/diversanty-1851023069.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:13:2698:2037_1920x0_80_0_0_a8bd2b8741b5c9f0b3d4e20e039dc1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, украина, фсб
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, ФСБ
10:06 10.02.2023 (обновлено: 10:30 10.02.2023)
 
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту

ФСБ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора информации о СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для сбора информации о спецоперации и ее участниках, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают в учреждения и организации электронные письма с приложением "псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений" в отношении участников СВО, о мобилизованных гражданах и о лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб.
"ФСБ России призывает к бдительности и рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в сети интернет и до получения официального подтверждения на указанные письма не отвечать и вложения к ним не открывать", - добавляется в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 09:28Специальная военная операция на Украине
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала