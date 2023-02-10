https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту - РИА Новости, 10.02.2023
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту
Иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для сбора информации о спецоперации и ее участниках, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:06
2023-02-10T10:06
2023-02-10T10:30
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
фсб
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для сбора информации о спецоперации и ее участниках, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают в учреждения и организации электронные письма с приложением "псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений" в отношении участников СВО, о мобилизованных гражданах и о лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб. "ФСБ России призывает к бдительности и рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в сети интернет и до получения официального подтверждения на указанные письма не отвечать и вложения к ним не открывать", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230210/diversanty-1851023069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, фсб
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, ФСБ
10:06 10.02.2023 (обновлено: 10:30 10.02.2023)
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту
ФСБ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора информации о СВО
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иностранные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для сбора информации о спецоперации и ее участниках, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают в учреждения и организации электронные письма с приложением "псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений" в отношении участников СВО, о мобилизованных гражданах и о лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб.
"ФСБ России призывает к бдительности и рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в сети интернет и до получения официального подтверждения на указанные письма не отвечать и вложения к ним не открывать", - добавляется в сообщении.