https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851229134.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.02.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.02.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:16

2023-02-10T17:16

2023-02-10T17:16

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 февраля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли противнику огневое поражение в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Подразделения Западной группировки в ходе наступления взяли под контроль поселок Двуречное Харьковской области. Украинская армия потеряла на всех направлениях более 400 военнослужащих.Параллельно ликвидированы 122 района скопления живой силы и техники, 89 артиллерийских расчетов, пункт управления, семь складов боеприпасов. Истребительная авиация и средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8, 12 беспилотников и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 1014 реактивных систем залпового огня, 7812 танков и других бронемашин, 4046 орудий полевой артиллерии и 8313 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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