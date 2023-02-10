https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851175700.html

Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт

Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт - РИА Новости, 10.02.2023

Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт

Сообщения о том, что Украина готова ударить дальнобойными ракетами по Крыму, могут быть попыткой ввести Россию в заблуждение: Киев вероятнее применит их против... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:00

2023-02-10T15:00

2023-02-10T15:12

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

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сергей горбачев

алексей леонков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что Украина готова ударить дальнобойными ракетами по Крыму, могут быть попыткой ввести Россию в заблуждение: Киев вероятнее применит их против российской ПВО в зоне спецоперации, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных округах сообщила, что Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. По данным издания, власти Великобритании обсуждают вопрос поставок таких ракет Украине."Я думаю, что основная цель этих боеприпасов, которые собираются поставлять, а они относятся к высокоточному оружию, - это попытка подавить нашу систему ПВО в зоне проведения спецоперации, потому что именно это мешает поставить самолеты из стран НАТО Украине", - сказал Леонков.По его оценке, российские летчики побеждали украинских во всех воздушных боях, однако именно системы ПВО нанесли "львиную долю" поражений киевским самолетам.Впрочем, с мнением Леонкова ранее не согласился другой военный эксперт, опрошенный РИА Новости - капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. По его мнению, Киев в силу "безбашенности" все-таки применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае их поставок, а для исключения этого нужно переломить ситуацию на фронте.По предварительным данным The Times, Великобритания может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 километров, которые можно модифицировать для ударов по наземным целям. Также обсуждается поставка авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации.

https://ria.ru/20230119/brimstone-1846042630.html

https://ria.ru/20230210/krym-1851000871.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, украина, великобритания, сергей горбачев, алексей леонков, нато, институт стран снг, с-300в4, с-400 «триумф»