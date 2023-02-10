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Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851175700.html
Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт
Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт - РИА Новости, 10.02.2023
Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт
Сообщения о том, что Украина готова ударить дальнобойными ракетами по Крыму, могут быть попыткой ввести Россию в заблуждение: Киев вероятнее применит их против... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:00
2023-02-10T15:12
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
украина
великобритания
сергей горбачев
алексей леонков
нато
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что Украина готова ударить дальнобойными ракетами по Крыму, могут быть попыткой ввести Россию в заблуждение: Киев вероятнее применит их против российской ПВО в зоне спецоперации, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных округах сообщила, что Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. По данным издания, власти Великобритании обсуждают вопрос поставок таких ракет Украине."Я думаю, что основная цель этих боеприпасов, которые собираются поставлять, а они относятся к высокоточному оружию, - это попытка подавить нашу систему ПВО в зоне проведения спецоперации, потому что именно это мешает поставить самолеты из стран НАТО Украине", - сказал Леонков.По его оценке, российские летчики побеждали украинских во всех воздушных боях, однако именно системы ПВО нанесли "львиную долю" поражений киевским самолетам.Впрочем, с мнением Леонкова ранее не согласился другой военный эксперт, опрошенный РИА Новости - капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. По его мнению, Киев в силу "безбашенности" все-таки применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае их поставок, а для исключения этого нужно переломить ситуацию на фронте.По предварительным данным The Times, Великобритания может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 километров, которые можно модифицировать для ударов по наземным целям. Также обсуждается поставка авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации.
https://ria.ru/20230119/brimstone-1846042630.html
https://ria.ru/20230210/krym-1851000871.html
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безопасность, киев, украина, великобритания, сергей горбачев, алексей леонков, нато, институт стран снг, с-300в4, с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Украина, Великобритания, Сергей Горбачев, Алексей Леонков, НАТО, Институт стран СНГ, С-300В4, С-400 «Триумф»
15:00 10.02.2023 (обновлено: 15:12 10.02.2023)
 
Киев может применить британские ракеты в зоне СВО, заявил эксперт

Эксперт Леонков: Киев скорее применит британские ракеты в зоне СВО, чем для удара по Крыму

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что Украина готова ударить дальнобойными ракетами по Крыму, могут быть попыткой ввести Россию в заблуждение: Киев вероятнее применит их против российской ПВО в зоне спецоперации, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных округах сообщила, что Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. По данным издания, власти Великобритании обсуждают вопрос поставок таких ракет Украине.
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Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone
"Я думаю, что основная цель этих боеприпасов, которые собираются поставлять, а они относятся к высокоточному оружию, - это попытка подавить нашу систему ПВО в зоне проведения спецоперации, потому что именно это мешает поставить самолеты из стран НАТО Украине", - сказал Леонков.
По его оценке, российские летчики побеждали украинских во всех воздушных боях, однако именно системы ПВО нанесли "львиную долю" поражений киевским самолетам.
"Я думаю, что говорят по Крыму, - это в очередной раз, чтобы нас ввести в заблуждение, все-таки главной целью для этих боеприпасов станут, скорее всего, позиционные районы и РЛС наших зенитно-ракетных систем, таких как С-400, С-300В4", - считает эксперт.
Впрочем, с мнением Леонкова ранее не согласился другой военный эксперт, опрошенный РИА Новости - капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. По его мнению, Киев в силу "безбашенности" все-таки применит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму в случае их поставок, а для исключения этого нужно переломить ситуацию на фронте.
По предварительным данным The Times, Великобритания может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 километров, которые можно модифицировать для ударов по наземным целям. Также обсуждается поставка авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации.
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Вчера, 03:59
Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевУкраинаВеликобританияСергей ГорбачевАлексей ЛеонковНАТОИнститут стран СНГС-300В4С-400 «Триумф»
 
 
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