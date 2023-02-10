https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851065839.html

"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО

"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2023

"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО

Выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине российским военным помогают грозные машины. Работа беспилотника "Орлан-10" и артиллерийской установки... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:35

2023-02-10T12:35

2023-02-10T12:35

фото

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

орлан-10 (бпла)

безопасность

вооруженные силы рф

акация (гаубица)

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Выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине российским военным помогают грозные машины. Работа беспилотника "Орлан-10" и артиллерийской установки "Акация" — в фотоленте Ria.ru.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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