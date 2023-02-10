"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО
С помощью беспилотников "Орлан-10" военнослужащие ведут воздушную разведку и корректируют артиллерию.
С помощью беспилотников "Орлан-10" военнослужащие ведут воздушную разведку и корректируют артиллерию.
"В день запускается две наши птички. То есть это день и ночь. Работаем практически постоянно", — рассказал боец, отвечающий за запуск БПЛА.
"В день запускается две наши птички. То есть это день и ночь. Работаем практически постоянно", — рассказал боец, отвечающий за запуск БПЛА.
На одном только запорожском направлении дроны еженедельно выявляют около полусотни целей.
На одном только запорожском направлении дроны еженедельно выявляют около полусотни целей.
Для поиска и распознавания целей "Орланы" оборудованы оптическими приборами и тепловизором.
Для поиска и распознавания целей "Орланы" оборудованы оптическими приборами и тепловизором.
В ударном варианте беспилотник "Орлан-10" способен нести осколочно-фугасные гранаты.
В ударном варианте беспилотник "Орлан-10" способен нести осколочно-фугасные гранаты.
Один аппарат находится в небе не менее десяти часов.
Военнослужащий несет беспилотный летательный аппарат "Орлан-10У" после выполнения задачи.
Военнослужащий несет беспилотный летательный аппарат "Орлан-10У" после выполнения задачи.
В свою очередь самоходные установки "Акация" ведут по противнику постоянный огонь.
В свою очередь самоходные установки "Акация" ведут по противнику постоянный огонь.
От получения разведданных до открытия огня по координатам порой проходит несколько минут.
От получения разведданных до открытия огня по координатам порой проходит несколько минут.
Самоходная артиллерийская установка "Акация" в южном секторе СВО.
Самоходная артиллерийская установка "Акация" в южном секторе СВО.