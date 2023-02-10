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"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851065839.html
"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО
"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2023
"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО
Выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине российским военным помогают грозные машины. Работа беспилотника "Орлан-10" и артиллерийской установки... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:35
2023-02-10T12:35
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специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
орлан-10 (бпла)
безопасность
вооруженные силы рф
акация (гаубица)
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Выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине российским военным помогают грозные машины. Работа беспилотника "Орлан-10" и артиллерийской установки "Акация" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, орлан-10 (бпла), безопасность, вооруженные силы рф, акация (гаубица)
Фото, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Орлан-10 (БПЛА), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Акация (гаубица)
12:35 10.02.2023
 

"В день запускается две наши птички": "Орланы" и "Акации" в зоне СВО

Читать ria.ru в
Выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине российским военным помогают грозные машины. Работа беспилотника "Орлан-10" и артиллерийской установки "Акация" — в фотоленте Ria.ru.
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С помощью беспилотников "Орлан-10" военнослужащие ведут воздушную разведку и корректируют артиллерию.

Военнослужащий ВС РФ разбирает БПЛА Орлан-10У после выполнения задачи в зоне проведения СВО
1 из 10

С помощью беспилотников "Орлан-10" военнослужащие ведут воздушную разведку и корректируют артиллерию.

© РИА Новости
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"В день запускается две наши птички. То есть это день и ночь. Работаем практически постоянно", — рассказал боец, отвечающий за запуск БПЛА.

Военнослужащие ВС РФ в пункте управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения СВО
2 из 10

"В день запускается две наши птички. То есть это день и ночь. Работаем практически постоянно", — рассказал боец, отвечающий за запуск БПЛА.

© РИА Новости
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На одном только запорожском направлении дроны еженедельно выявляют около полусотни целей.

Военнослужащие ВС РФ разбирают беспилотный летательный аппарат Орлан-10У после выполнения задачи в южном секторе СВО
3 из 10

На одном только запорожском направлении дроны еженедельно выявляют около полусотни целей.

© РИА Новости
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Для поиска и распознавания целей "Орланы" оборудованы оптическими приборами и тепловизором.

Военнослужащий ВС РФ подготавливает к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО
4 из 10

Для поиска и распознавания целей "Орланы" оборудованы оптическими приборами и тепловизором.

© РИА Новости
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В ударном варианте беспилотник "Орлан-10" способен нести осколочно-фугасные гранаты.

Военнослужащий ВС РФ запускает БПЛА Орлан-10У в зоне проведения СВО
5 из 10

В ударном варианте беспилотник "Орлан-10" способен нести осколочно-фугасные гранаты.

© РИА Новости
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Один аппарат находится в небе не менее десяти часов.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10У в южном секторе СВО
6 из 10

Один аппарат находится в небе не менее десяти часов.

© РИА Новости
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Военнослужащий несет беспилотный летательный аппарат "Орлан-10У" после выполнения задачи.

Военнослужащий ВС РФ выносит беспилотный летательный аппарат Орлан-10У после выполнения задачи в южном секторе СВО
7 из 10

Военнослужащий несет беспилотный летательный аппарат "Орлан-10У" после выполнения задачи.

© РИА Новости
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В свою очередь самоходные установки "Акация" ведут по противнику постоянный огонь.

Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО
8 из 10

В свою очередь самоходные установки "Акация" ведут по противнику постоянный огонь.

© РИА Новости
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От получения разведданных до открытия огня по координатам порой проходит несколько минут.

Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО
9 из 10

От получения разведданных до открытия огня по координатам порой проходит несколько минут.

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Самоходная артиллерийская установка "Акация" в южном секторе СВО.

Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО
10 из 10

Самоходная артиллерийская установка "Акация" в южном секторе СВО.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеФотоСитуация в ДНР и ЛНРОрлан-10 (БПЛА)БезопасностьВооруженные силы РФАкация (гаубица)
 
 
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