https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851040877.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном - РИА Новости, 10.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Акация" и 120 - миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:14
2023-02-10T10:14
2023-02-10T10:14
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_ade48d554c18a377f54202d643add47c.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Акация" и 120 - миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в пятницу РИА Новости источник знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Антоновка уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери 5 погибших военных ВСУ, 2 - ранены, также артиллерийским огнем в районе населенного пункта Белозерка уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери 2 погибших военных ВСУ, 2 - ранены", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230210/akatsiya-1851005557.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0fdee6686d573998df47a089facf0029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Акация" и миномет под Херсоном