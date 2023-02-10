https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851040877.html

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном - РИА Новости, 10.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Акация" и 120 - миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:14

2023-02-10T10:14

2023-02-10T10:14

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_ade48d554c18a377f54202d643add47c.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Акация" и 120 - миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил в пятницу РИА Новости источник знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Антоновка уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери 5 погибших военных ВСУ, 2 - ранены, также артиллерийским огнем в районе населенного пункта Белозерка уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери 2 погибших военных ВСУ, 2 - ранены", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230210/akatsiya-1851005557.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины