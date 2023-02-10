https://ria.ru/20230210/spasenie-1851318405.html

В Ростовской области спасли провалившихся под лед школьников

В Ростовской области спасли провалившихся под лед школьников - РИА Новости, 10.02.2023

В Ростовской области спасли провалившихся под лед школьников

Житель Новочеркасска в Ростовской области спас двух школьников, провалившихся под лед на реке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:55

2023-02-10T20:55

2023-02-10T21:18

хорошие новости

происшествия

новочеркасск

октябрьский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев — РИА Новости. Житель Новочеркасска в Ростовской области спас двух школьников, провалившихся под лед на реке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.Инцидент произошел на реке Грушевке в хуторе Яново-Грушевском Октябрьского района. Информацию о нем спасатели получили в 17:18 мск."Школьники гуляли по льду и вышли к мосту, где лед оказался тонким. Восьмилетний Дима первым оказался в воде, его товарищ, десятилетний Артем, попытался его спасти и тоже ушел под лед", — рассказали в пресс-службе. Попавших в беду детей заметили очевидцы, один из которых вытащил мальчиков из ледяной воды. Уточняется, что сотрудники МЧС быстро прибыли на помощь, так как примерно в ста метрах от места происшествия находится пожарно-спасательная часть. Специалисты приняли детей из рук мужчины, который вытащил их из воды, и отвезли в подразделение. Там их обогрели, укутали в теплые одеяла, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь. Мальчиков госпитализировали в детскую больницу Новочеркасска с переохлаждением. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230210/vladivostok-1851140427.html

https://ria.ru/20230208/spasenie-1850665099.html

новочеркасск

октябрьский район

ростовская область

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происшествия, новочеркасск, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область