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В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции - РИА Новости, 10.02.2023
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В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции
В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции - РИА Новости, 10.02.2023
В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции
Специальный отряд МЧС Белоруссии, который в пострадавшем от землетрясения районе Турции помогает в поисковых работах, вызволил уже трех человек из-под завалов,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:54
2023-02-10T12:54
в мире
турция
белоруссия
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Специальный отряд МЧС Белоруссии, который в пострадавшем от землетрясения районе Турции помогает в поисковых работах, вызволил уже трех человек из-под завалов, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского министерства. Первая группа белорусских спасателей из 32 человек из состава специального отряда МЧС "Зубр" 8 февраля вылетела в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах в пострадавших от землетрясения районах. Вторая группа белорусского отряда спецназначения "Зубр" отправилась в Турцию 9 февраля. Всего отряд состоит из 64 спасателей, пяти поисковых собак, а также двух грузовиков МАЗ и двух легковых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для поисково-спасательных работ. Командировка спасателей с учетом времени в пути планируется на 12 дней. Белорусские спасатели работают в городе Кахраманмараш, в 59 километрах от эпицентра землетрясения. "Белорусские спасатели продолжают работу в Турции по ликвидации последствий землетрясений. Поиски выживших ведутся с максимальной отдачей, ведь в данной чрезвычайной ситуации дорога каждая минута. На счету отряда "ЗУБР" уже три спасенные человеческие жизни", - говорится в сообщении на сайте МЧС в пятницу. Отмечается, что в четверг работники МЧС Белоруссии начали работы в зоне обрушения здания, где, по информации белорусского посольства, проживала семья из республики. Поисковая операция ведется непрерывно, специалисты пытаются снять перекрытие над квартирой, чтобы продвинуться вглубь разрушенного дома, поясняется в сообщении. Там также говорится, что вторая группа спасателей из Белоруссии уже прибыла в Турецкую Республику. По информации пресс-службы, после разгрузки, установки базового лагеря, оценки информации о ситуации в регионе и определения места, где необходимы дальнейшие работы, они приступят к поисково-спасательной операции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч.
https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850746597.html
https://ria.ru/20230208/mchs-1850565714.html
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в мире, турция, белоруссия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Белоруссия, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:54 10.02.2023
 
В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции

Отряд МЧС Белоруссии "Зубр" вызволил трех человек из-под завалов в Турции

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Турции
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Специальный отряд МЧС Белоруссии, который в пострадавшем от землетрясения районе Турции помогает в поисковых работах, вызволил уже трех человек из-под завалов, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского министерства.
Первая группа белорусских спасателей из 32 человек из состава специального отряда МЧС "Зубр" 8 февраля вылетела в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах в пострадавших от землетрясения районах. Вторая группа белорусского отряда спецназначения "Зубр" отправилась в Турцию 9 февраля. Всего отряд состоит из 64 спасателей, пяти поисковых собак, а также двух грузовиков МАЗ и двух легковых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для поисково-спасательных работ. Командировка спасателей с учетом времени в пути планируется на 12 дней. Белорусские спасатели работают в городе Кахраманмараш, в 59 километрах от эпицентра землетрясения.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 10:34
Российские спасатели за сутки достали из-под завалов в Турции 15 погибших
"Белорусские спасатели продолжают работу в Турции по ликвидации последствий землетрясений. Поиски выживших ведутся с максимальной отдачей, ведь в данной чрезвычайной ситуации дорога каждая минута. На счету отряда "ЗУБР" уже три спасенные человеческие жизни", - говорится в сообщении на сайте МЧС в пятницу.
Отмечается, что в четверг работники МЧС Белоруссии начали работы в зоне обрушения здания, где, по информации белорусского посольства, проживала семья из республики. Поисковая операция ведется непрерывно, специалисты пытаются снять перекрытие над квартирой, чтобы продвинуться вглубь разрушенного дома, поясняется в сообщении.
Там также говорится, что вторая группа спасателей из Белоруссии уже прибыла в Турецкую Республику. По информации пресс-службы, после разгрузки, установки базового лагеря, оценки информации о ситуации в регионе и определения места, где необходимы дальнейшие работы, они приступят к поисково-спасательной операции.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч.
Самолет с сотрудниками МЧС России в Турции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 14:55
Новый борт МЧС России со спасателями и врачами вылетел в Турцию
 
В миреТурцияБелоруссияКахраманмарашСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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