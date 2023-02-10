https://ria.ru/20230210/spasateli-1851113713.html

В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции

В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции - РИА Новости, 10.02.2023

В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции

Специальный отряд МЧС Белоруссии, который в пострадавшем от землетрясения районе Турции помогает в поисковых работах, вызволил уже трех человек из-под завалов,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:54

2023-02-10T12:54

2023-02-10T12:54

в мире

турция

белоруссия

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Специальный отряд МЧС Белоруссии, который в пострадавшем от землетрясения районе Турции помогает в поисковых работах, вызволил уже трех человек из-под завалов, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского министерства. Первая группа белорусских спасателей из 32 человек из состава специального отряда МЧС "Зубр" 8 февраля вылетела в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах в пострадавших от землетрясения районах. Вторая группа белорусского отряда спецназначения "Зубр" отправилась в Турцию 9 февраля. Всего отряд состоит из 64 спасателей, пяти поисковых собак, а также двух грузовиков МАЗ и двух легковых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для поисково-спасательных работ. Командировка спасателей с учетом времени в пути планируется на 12 дней. Белорусские спасатели работают в городе Кахраманмараш, в 59 километрах от эпицентра землетрясения. "Белорусские спасатели продолжают работу в Турции по ликвидации последствий землетрясений. Поиски выживших ведутся с максимальной отдачей, ведь в данной чрезвычайной ситуации дорога каждая минута. На счету отряда "ЗУБР" уже три спасенные человеческие жизни", - говорится в сообщении на сайте МЧС в пятницу. Отмечается, что в четверг работники МЧС Белоруссии начали работы в зоне обрушения здания, где, по информации белорусского посольства, проживала семья из республики. Поисковая операция ведется непрерывно, специалисты пытаются снять перекрытие над квартирой, чтобы продвинуться вглубь разрушенного дома, поясняется в сообщении. Там также говорится, что вторая группа спасателей из Белоруссии уже прибыла в Турецкую Республику. По информации пресс-службы, после разгрузки, установки базового лагеря, оценки информации о ситуации в регионе и определения места, где необходимы дальнейшие работы, они приступят к поисково-спасательной операции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч.

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850746597.html

https://ria.ru/20230208/mchs-1850565714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, белоруссия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии