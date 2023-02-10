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В Югре учитель физкультуры получил срок за совращение школьниц
В Югре учитель физкультуры получил срок за совращение школьниц - РИА Новости, 10.02.2023
В Югре учитель физкультуры получил срок за совращение школьниц
Суд в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима учителя физкультуры за совращение школьниц, сообщило в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:00
2023-02-10T15:00
2023-02-10T15:00
происшествия
россия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Суд в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима учителя физкультуры за совращение школьниц, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ. По данным ведомства, педагог с сентября 2015 по февраль 2020 год неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении учениц одной из школ Нижневартовска По данному факту было возбуждено дело по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия). "Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми", - говорится в сообщении. Уточняется, что допрошены были 110 человек, в том числе одноклассники, друзья, знакомые и родственники потерпевших и подсудимого, педагогический состав школы. Также в основу обвинения включены заключения девяти судебных экспертиз.
https://ria.ru/20230202/sovraschenie-1849146082.html
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происшествия, россия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре учитель физкультуры получил срок за совращение школьниц
В Югре учитель физкультуры получил 8,5 года колонии строгого режима за совращение школьниц