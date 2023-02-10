https://ria.ru/20230210/slesar-1851118666.html
Фигурант дела о взрыве газа в Новосибирске работал слесарем нелегально
Фигурант дела о взрыве газа в Новосибирске работал слесарем нелегально - РИА Новости, 10.02.2023
Фигурант дела о взрыве газа в Новосибирске работал слесарем нелегально
Слесарь Евгений Кавун, которого следствие просит арестовать по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к частичному... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:09
2023-02-10T13:09
2023-02-10T13:09
происшествия
жкх
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
омск
омская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Слесарь Евгений Кавун, которого следствие просит арестовать по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к частичному обрушению дома в Новосибирске из-за взрыва бытового газа, рассказал журналистам, что он нелегально трудоустроен в компании "Межрегионсервис". Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Погибли 13 человек, разрушены около 30 квартир. Накануне СК сообщил о задержании двух жителей Омской области, 45-летней женщины и 25-летнего мужчины, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах этого дома. "Межрегионсервис, слесарь… Опыт работы – вообще три года я занимаюсь", – ответил Кавун журналистам на вопрос о том, какую компанию представляет, в Центральном районном суде Новосибирска. "Нет", – сказал подозреваемый, говоря о том, официально ли он трудоустроен. На вопрос, существует ли вообще это ООО "Межрегионгаз Сервис", поскольку по адресу регистрации фирмы в Омске расположен заброшенный гараж, Кавун заявил, что этим надо интересоваться у других. По словам фигуранта, замена шлангов 6 февраля не могла стать причиной утечки газа и взрыва, поэтому он не считает себя виновным в произошедшем. Ранее в пятницу суд арестовал 45-летнюю Ирину Урбах, с которой Кавун занимался техобслуживанием газовых плит в дома по Линейной.
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происшествия, жкх, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, омск, омская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Омск, Омская область, Россия
Фигурант дела о взрыве газа в Новосибирске работал слесарем нелегально
Слесарь, на которого завели дело после взрыва газа в Новосибирске, трудоустроен нелегально
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Слесарь Евгений Кавун, которого следствие просит арестовать по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к частичному обрушению дома в Новосибирске из-за взрыва бытового газа, рассказал журналистам, что он нелегально трудоустроен в компании "Межрегионсервис".
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Погибли 13 человек, разрушены около 30 квартир. Накануне СК
сообщил о задержании двух жителей Омской области
, 45-летней женщины и 25-летнего мужчины, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах этого дома.
"Межрегионсервис, слесарь… Опыт работы – вообще три года я занимаюсь", – ответил Кавун журналистам на вопрос о том, какую компанию представляет, в Центральном районном суде Новосибирска.
"Нет", – сказал подозреваемый, говоря о том, официально ли он трудоустроен.
На вопрос, существует ли вообще это ООО "Межрегионгаз Сервис", поскольку по адресу регистрации фирмы в Омске
расположен заброшенный гараж, Кавун заявил, что этим надо интересоваться у других.
По словам фигуранта, замена шлангов 6 февраля не могла стать причиной утечки газа и взрыва, поэтому он не считает себя виновным в произошедшем.
Ранее в пятницу суд арестовал 45-летнюю Ирину Урбах, с которой Кавун занимался техобслуживанием газовых плит в дома по Линейной.