https://ria.ru/20230210/slesar-1851118666.html

Фигурант дела о взрыве газа в Новосибирске работал слесарем нелегально

Фигурант дела о взрыве газа в Новосибирске работал слесарем нелегально - РИА Новости, 10.02.2023

Фигурант дела о взрыве газа в Новосибирске работал слесарем нелегально

Слесарь Евгений Кавун, которого следствие просит арестовать по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к частичному... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:09

2023-02-10T13:09

2023-02-10T13:09

происшествия

жкх

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

омск

омская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850756698_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_afdaa6bf0d607cf18dca3ae3fcb11c2c.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Слесарь Евгений Кавун, которого следствие просит арестовать по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к частичному обрушению дома в Новосибирске из-за взрыва бытового газа, рассказал журналистам, что он нелегально трудоустроен в компании "Межрегионсервис". Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Погибли 13 человек, разрушены около 30 квартир. Накануне СК сообщил о задержании двух жителей Омской области, 45-летней женщины и 25-летнего мужчины, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах этого дома. "Межрегионсервис, слесарь… Опыт работы – вообще три года я занимаюсь", – ответил Кавун журналистам на вопрос о том, какую компанию представляет, в Центральном районном суде Новосибирска. "Нет", – сказал подозреваемый, говоря о том, официально ли он трудоустроен. На вопрос, существует ли вообще это ООО "Межрегионгаз Сервис", поскольку по адресу регистрации фирмы в Омске расположен заброшенный гараж, Кавун заявил, что этим надо интересоваться у других. По словам фигуранта, замена шлангов 6 февраля не могла стать причиной утечки газа и взрыва, поэтому он не считает себя виновным в произошедшем. Ранее в пятницу суд арестовал 45-летнюю Ирину Урбах, с которой Кавун занимался техобслуживанием газовых плит в дома по Линейной.

https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851088145.html

https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851007382.html

новосибирск

омск

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, омск, омская область, россия