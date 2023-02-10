https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html

Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии

Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии - РИА Новости, 10.02.2023

Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии

Российские военные оказали медпомощь 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи, сообщил на брифинге... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T22:26

2023-02-10T22:26

2023-02-10T22:26

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сирия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные оказали медпомощь 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. "С шестого февраля 2023 года из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230210/siriya-1851258127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире, россия