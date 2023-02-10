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Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии - РИА Новости, 10.02.2023
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Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии - РИА Новости, 10.02.2023
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии
Российские военные оказали медпомощь 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи, сообщил на брифинге... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:26
2023-02-10T22:26
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сирия
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россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные оказали медпомощь 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. "С шестого февраля 2023 года из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости)", - говорится в сообщении.
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сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире, россия
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22:26 10.02.2023
 
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии

ЦПВС: российские военные оказали медпомощь 240 сирийцам и раздали 44,5 тонны гумпомощи

© AP Photo / Omar SanadikiРоссийские военные возле разрушенного жилого дома в Алеппо, Сирия
Российские военные возле разрушенного жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российские военные возле разрушенного жилого дома в Алеппо, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные оказали медпомощь 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"С шестого февраля 2023 года из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости)", - говорится в сообщении.
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