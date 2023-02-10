https://ria.ru/20230210/siriya-1851332132.html
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии - РИА Новости, 10.02.2023
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии
Российские военные оказали медпомощь 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи, сообщил на брифинге... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:26
2023-02-10T22:26
2023-02-10T22:26
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные оказали медпомощь 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. "С шестого февраля 2023 года из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230210/siriya-1851258127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире, россия
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, В мире, Россия
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии
ЦПВС: российские военные оказали медпомощь 240 сирийцам и раздали 44,5 тонны гумпомощи