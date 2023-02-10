https://ria.ru/20230210/siriya-1851330257.html
ЦПВС обвинил зарубежные организации в уклонении от помощи населению Сирии
ЦПВС обвинил зарубежные организации в уклонении от помощи населению Сирии - РИА Новости, 10.02.2023
ЦПВС обвинил зарубежные организации в уклонении от помощи населению Сирии
Зарубежные организации уклоняются от оказания помощи населению Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:06
2023-02-10T22:06
2023-02-10T22:07
сирия
идлиб (мухафаза)
оон
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зарубежные организации уклоняются от оказания помощи населению Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Отмечается, что в соответствии с мандатом ООН гуманитарная помощь завозится в Сирию через трансграничный коридор в районе пункта пропуска "Баб Эль-Хава" провинции Идлиб на неподконтрольную властям республики территорию.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851141756.html
сирия
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сирия, идлиб (мухафаза), оон, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Сирия, Идлиб (мухафаза), ООН, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
22:06 10.02.2023 (обновлено: 22:07 10.02.2023)
ЦПВС обвинил зарубежные организации в уклонении от помощи населению Сирии
ЦПВС обвинил зарубежные организации в уклонении от помощи сирийскому населению