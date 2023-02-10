https://ria.ru/20230210/siriya-1851258127.html

МИД Сирии прокомментировал заявление США о частичном снятии санкций

МИД Сирии прокомментировал заявление США о частичном снятии санкций - РИА Новости, 10.02.2023

МИД Сирии прокомментировал заявление США о частичном снятии санкций

МИД Сирии охарактеризовал решение США о частичном снятии санкций со страны как вводящее в заблуждение. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:03

2023-02-10T18:03

2023-02-10T18:18

сирия

сша

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_afdd11816a2fe5201829436c3355222f.jpg

КАИР, 10 фев - РИА Новости. МИД Сирии охарактеризовал решение США о частичном снятии санкций со страны как вводящее в заблуждение.В пятницу в минфине США заявили, что до августа вывели из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений."Вводящее в заблуждение решение американской администрации о частичном и временном замораживании некоторых односторонних, принудительных и смертоносных мер, которым подвергся сирийский народ, является ничем иным, как повторяющейся копией прежних показательных решений", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство САНА.В заявлении министерство призвало США прекратить свои односторонние принудительные действия против Сирии и попросило страны и международные организации "потребовать отмены бесчеловечной блокады, введенной против сирийского народа".Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло 18,9 тысячи, ранены более 72,5 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,3 тысячи, число пострадавших - более 2,2 тысячи.

https://ria.ru/20230210/siriya-1851135797.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, сша, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии