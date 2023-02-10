https://ria.ru/20230210/siriya-1851140298.html

Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии

Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии - РИА Новости, 10.02.2023

Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии

В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:05

2023-02-10T14:05

2023-02-10T14:27

в мире

сирия

землетрясение в турции и сирии

алеппо

турция

башар асад

сильное землетрясение в турции и сирии

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ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям, заявил в пятницу президент Сирии Башар Асад во время посещения места разбора завалов в Алеппо на севере Сирии."Ситуация в Сирии катастрофическая, но достижения этой страны больше, чем ее возможности. Мы сделаем все возможное для восстановления разрушенных районов и помощи пострадавшим, направим туда все резервы государства", - сказал он.Ранее президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посетили госпиталь в городе Алеппо, где находятся пострадавшие от землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 18 тысяч, раненых - более 72 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, число погибших в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.

https://ria.ru/20230210/siriya-1851114025.html

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Дарья Буймова

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