14:05 10.02.2023 (обновлено: 14:27 10.02.2023)
Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии
Глава Сирии Башар Асад заявил о катастрофической ситуации в стране после землетрясения
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям, заявил в пятницу президент Сирии Башар Асад во время посещения места разбора завалов в Алеппо на севере Сирии.
"Ситуация в Сирии катастрофическая, но достижения этой страны больше, чем ее возможности. Мы сделаем все возможное для восстановления разрушенных районов и помощи пострадавшим, направим туда все резервы государства", - сказал он.
Ранее президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посетили госпиталь в городе Алеппо, где находятся пострадавшие от землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 18 тысяч, раненых - более 72 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, число погибших в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.