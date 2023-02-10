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Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии - РИА Новости, 10.02.2023
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Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии
Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии - РИА Новости, 10.02.2023
Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии
В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:05
2023-02-10T14:27
в мире
сирия
землетрясение в турции и сирии
алеппо
турция
башар асад
сильное землетрясение в турции и сирии
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ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям, заявил в пятницу президент Сирии Башар Асад во время посещения места разбора завалов в Алеппо на севере Сирии."Ситуация в Сирии катастрофическая, но достижения этой страны больше, чем ее возможности. Мы сделаем все возможное для восстановления разрушенных районов и помощи пострадавшим, направим туда все резервы государства", - сказал он.Ранее президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посетили госпиталь в городе Алеппо, где находятся пострадавшие от землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 18 тысяч, раненых - более 72 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, число погибших в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
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в мире, сирия, землетрясение в турции и сирии, алеппо, турция, башар асад, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Землетрясение в Турции и Сирии, Алеппо, Турция, Башар Асад, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:05 10.02.2023 (обновлено: 14:27 10.02.2023)
 
Асад заявил о катастрофической ситуации в Сирии

Глава Сирии Башар Асад заявил о катастрофической ситуации в стране после землетрясения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям, заявил в пятницу президент Сирии Башар Асад во время посещения места разбора завалов в Алеппо на севере Сирии.
"Ситуация в Сирии катастрофическая, но достижения этой страны больше, чем ее возможности. Мы сделаем все возможное для восстановления разрушенных районов и помощи пострадавшим, направим туда все резервы государства", - сказал он.
Ранее президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посетили госпиталь в городе Алеппо, где находятся пострадавшие от землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 18 тысяч, раненых - более 72 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, число погибших в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
Дом, пострадавший в результате разрушительного землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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В миреСирияЗемлетрясение в Турции и СирииАлеппоТурцияБашар АсадСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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