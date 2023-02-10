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Кремль назвал недопуск международных организаций суверенным правом Сирии

Кремль назвал недопуск международных организаций суверенным правом Сирии - РИА Новости, 10.02.2023

Кремль назвал недопуск международных организаций суверенным правом Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным правом Сирии не допускать международные организации в страну после разрушительного землетрясения. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:15

2023-02-10T13:15

2023-02-10T13:15

дмитрий песков

сирия

турция

россия

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным правом Сирии не допускать международные организации в страну после разрушительного землетрясения. "Сирийская Арабская Республика - это суверенное государство, и они самостоятельно принимают решение о режиме работы границ с учетом тех форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после разрушительного землетрясения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, настаивает ли Москва на том, чтобы Дамаск открыл границы для международных гуманитарных организаций для беспрепятственного доступа к местам, пострадавшим от землетрясения. "Это суверенное решение Сирийской Арабской Республики", - добавил он. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 72 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.

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дмитрий песков, сирия, турция, россия, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии