https://ria.ru/20230210/siriya-1851120071.html
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2023
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:12
2023-02-10T13:12
2023-02-10T13:12
в мире
сирия
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851109906.html
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в мире, сирия, россия, сильное землетрясение в турции и сирии, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
В мире, Сирия, Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков
Песков: Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении