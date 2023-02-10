https://ria.ru/20230210/siriya-1851120071.html

Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков

Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2023

Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков

Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:12

2023-02-10T13:12

2023-02-10T13:12

в мире

сирия

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851109906.html

сирия

россия

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в мире, сирия, россия, сильное землетрясение в турции и сирии, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф