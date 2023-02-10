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Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2023
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Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2023
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:12
2023-02-10T13:12
в мире
сирия
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851109906.html
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в мире, сирия, россия, сильное землетрясение в турции и сирии, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
В мире, Сирия, Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:12 10.02.2023
 
Россия продолжит оказывать помощь Сирии, заявил Песков

Песков: Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении

© AP Photo / Omar SanadikiРоссийские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей при землетрясении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается нашей страны, то вы знаете, мы по линии различных ведомств в настоящий момент оказываем помощь нашим сирийским друзьям и продолжим это делать", - сказал Песков журналистам.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:50
Sputnik объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Сирии
 
В миреСирияРоссияСильное землетрясение в Турции и СирииДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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