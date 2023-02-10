https://ria.ru/20230210/siriya-1851114025.html

В ООН призвали ослабить санкции против Сирии для доставки гумпомощи

В ООН призвали ослабить санкции против Сирии для доставки гумпомощи - РИА Новости, 10.02.2023

В ООН призвали ослабить санкции против Сирии для доставки гумпомощи

Некоторые санкции против Сирии должны быть отменены, чтобы гуманитарное сообщество могло доставлять лекарства и удобрения в страну после землетрясения, заявила... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:55

2023-02-10T12:55

2023-02-10T14:07

в мире

сирия

оон

землетрясение в турции и сирии

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Некоторые санкции против Сирии должны быть отменены, чтобы гуманитарное сообщество могло доставлять лекарства и удобрения в страну после землетрясения, заявила региональный директор ВПП ООН на Ближнем Востоке Коринн Флейшер."Есть два товара, которые трудно ввезти в страну. Мы объединяем усилия для их вывоза, потому что гуманитарному сообществу необходимо иметь возможность ввозить лекарства, удобрения и другое оборудование в Сирию. Так что да, нам нужно снять некоторые санкции", - сказала она на брифинге в ООН. Флейшер добавила, что нет никаких санкций против гуманитарного оборудования.Ранее в генеральной лицензии минфина США говорилось, что США до августа вывели из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений. Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что санкции не должны мешать оказанию гумпомощи сирийцам.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 18 тысяч, раненых - более 72 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, число погибших в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.

https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850937738.html

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Кирилл Волков

в мире, сирия, оон, землетрясение в турции и сирии