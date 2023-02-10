https://ria.ru/20230210/siriya-1851114025.html
В ООН призвали ослабить санкции против Сирии для доставки гумпомощи
В ООН призвали ослабить санкции против Сирии для доставки гумпомощи - РИА Новости, 10.02.2023
В ООН призвали ослабить санкции против Сирии для доставки гумпомощи
Некоторые санкции против Сирии должны быть отменены, чтобы гуманитарное сообщество могло доставлять лекарства и удобрения в страну после землетрясения, заявила... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:55
2023-02-10T12:55
2023-02-10T14:07
в мире
сирия
оон
землетрясение в турции и сирии
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Некоторые санкции против Сирии должны быть отменены, чтобы гуманитарное сообщество могло доставлять лекарства и удобрения в страну после землетрясения, заявила региональный директор ВПП ООН на Ближнем Востоке Коринн Флейшер."Есть два товара, которые трудно ввезти в страну. Мы объединяем усилия для их вывоза, потому что гуманитарному сообществу необходимо иметь возможность ввозить лекарства, удобрения и другое оборудование в Сирию. Так что да, нам нужно снять некоторые санкции", - сказала она на брифинге в ООН. Флейшер добавила, что нет никаких санкций против гуманитарного оборудования.Ранее в генеральной лицензии минфина США говорилось, что США до августа вывели из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений. Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что санкции не должны мешать оказанию гумпомощи сирийцам.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 18 тысяч, раненых - более 72 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, число погибших в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850937738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, оон, землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, ООН, Землетрясение в Турции и Сирии
12:55 10.02.2023 (обновлено: 14:07 10.02.2023)
В ООН призвали ослабить санкции против Сирии для доставки гумпомощи
ВПП ООН призвала отменить некоторые санкции против Сирии для доставки гуманитарной помощи
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Некоторые санкции против Сирии должны быть отменены, чтобы гуманитарное сообщество могло доставлять лекарства и удобрения в страну после землетрясения, заявила региональный директор ВПП ООН на Ближнем Востоке Коринн Флейшер.
"Есть два товара, которые трудно ввезти в страну. Мы объединяем усилия для их вывоза, потому что гуманитарному сообществу необходимо иметь возможность ввозить лекарства, удобрения и другое оборудование в Сирию. Так что да, нам нужно снять некоторые санкции", - сказала она на брифинге в ООН. Флейшер добавила, что нет никаких санкций против гуманитарного оборудования.
Ранее в генеральной лицензии минфина США говорилось, что США до августа вывели из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений. Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что санкции не должны мешать оказанию гумпомощи сирийцам.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 18 тысяч, раненых - более 72 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, число погибших в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.