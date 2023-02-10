https://ria.ru/20230210/sholts-1851049143.html

Шольца предупреждали о теракте на "Северных потоках", считают в бундестаге

Шольца предупреждали о теракте на "Северных потоках", считают в бундестаге - РИА Новости, 10.02.2023

Шольца предупреждали о теракте на "Северных потоках", считают в бундестаге

Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца высказывать предположения о виновных в подрыве российских газопроводов "Северные потоки" можно объяснить только тем, что он... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:42

2023-02-10T10:42

2023-02-10T10:56

авария на "северных потоках"

в мире

сша

олаф шольц

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_884d3f75d16fcae4e56deacbe379909e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца высказывать предположения о виновных в подрыве российских газопроводов "Северные потоки" можно объяснить только тем, что он был заранее проинформирован о будущем теракте, считает депутат Европейского парламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра. Шольц ранее заявил, что Германия выскажет свои предположения по виновным в случившемся на "Северных потоках", когда будут доказательства, и спекулировать на эту тему не будет. "Несомненно, немецкое правительство было заранее проинформировано американцами о саботаже. Это единственное объяснение неловкого молчания Шольца… Для правительства Германии этот саботаж устранил постоянно возникающую проблему: тот факт, что оппозиция собиралась настоятельно потребовать запуска газопровода "Северный поток — 2". Парадоксально Шольц извлекает мгновенную политическую выгоду из этого саботажа: больше никаких вопросов по поводу "Северных потоков" 1 и 2", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, теракт на газопроводах сильно ударил по экономике Германии и значительно обеднил страну. Миллиарды средств, вложенных в этот проект, который обеспечил бы стране дешевый газ, были потеряны, однако правительство это не волнует, и "официально Шольц ничего не знает", добавил Кра. По словам эксперта, с самого начала было очевидно, что теракт совершила "сильная государственная структура". Кроме того, Кра, как и почти все члены немецкой оппозиции, полагают, что в этом замешана страна-член НАТО. Многие американские политики сами уверены, что теракт был организован или проспонсирован США с полного согласия президента Джо Байдена. Американцы намеренно привлекли к этому ВМС, а не спецслужбы, о деятельности которых надо информировать Конгресс, чтобы избежать утечки информации, полагает депутат. Обвинения России в подрыве своих же газопроводов "смехотворны", а предыдущие статьи американского журналиста Херша, в частности о действиях армии США в Ираке, оказывались абсолютно верны, отметил он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.

https://ria.ru/20230210/potok-1850995719.html

https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851005946.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", в мире, сша, олаф шольц, германия