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Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич - РИА Новости, 10.02.2023
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Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич
Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич - РИА Новости, 10.02.2023
Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич
Прогресс Сербии на пути к членству в ЕС страны Запада привязали к поддержке санкций против России, заявила сербский премьер Ана Брнабич. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:47
2023-02-10T17:47
в мире
россия
сербия
белград (город)
александр боцан-харченко
ана брнабич
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Прогресс Сербии на пути к членству в ЕС страны Запада привязали к поддержке санкций против России, заявила сербский премьер Ана Брнабич. Посол РФ Александр Боцан-Харченко заявил в пятницу, что руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России. "Мне кажется, что главное условие - введение санкций в отношении России, и что нам без этого ЕС не будете открывать новые кластеры и пункты переговорной платформы о вступлении", - заявила Брнабич, докладывая о первых 100 днях работы нового состава кабмина гражданам на юге страны. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
https://ria.ru/20230210/sanktsii-1851159960.html
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в мире, россия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, ана брнабич, александр вучич, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, Ана Брнабич, Александр Вучич, Евросоюз, Санкции в отношении России
17:47 10.02.2023
 
Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич

Премьер Сербии Брнабич: путь Сербии в ЕС Запад привязал к поддержке санкций против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБелград
Белград - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Белград. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Прогресс Сербии на пути к членству в ЕС страны Запада привязали к поддержке санкций против России, заявила сербский премьер Ана Брнабич.
Посол РФ Александр Боцан-Харченко заявил в пятницу, что руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 14:35
Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол
"Мне кажется, что главное условие - введение санкций в отношении России, и что нам без этого ЕС не будете открывать новые кластеры и пункты переговорной платформы о вступлении", - заявила Брнабич, докладывая о первых 100 днях работы нового состава кабмина гражданам на юге страны.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
Государственные флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 12:38
В Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Сербией
 
В миреРоссияСербияБелград (город)Александр Боцан-ХарченкоАна БрнабичАлександр ВучичЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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