https://ria.ru/20230210/serbiya-1851250277.html

Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич

Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич - РИА Новости, 10.02.2023

Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич

Прогресс Сербии на пути к членству в ЕС страны Запада привязали к поддержке санкций против России, заявила сербский премьер Ана Брнабич. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:47

2023-02-10T17:47

2023-02-10T17:47

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ана брнабич

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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Прогресс Сербии на пути к членству в ЕС страны Запада привязали к поддержке санкций против России, заявила сербский премьер Ана Брнабич. Посол РФ Александр Боцан-Харченко заявил в пятницу, что руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России. "Мне кажется, что главное условие - введение санкций в отношении России, и что нам без этого ЕС не будете открывать новые кластеры и пункты переговорной платформы о вступлении", - заявила Брнабич, докладывая о первых 100 днях работы нового состава кабмина гражданам на юге страны. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.

https://ria.ru/20230210/sanktsii-1851159960.html

https://ria.ru/20230203/serbiya-1849484897.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, ана брнабич, александр вучич, евросоюз, санкции в отношении россии