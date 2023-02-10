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Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии - РИА Новости, 10.02.2023
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии
Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб в результате несчастного случая в Латвии, сообщил его двоюродный брат, бизнесмен Аркадий Пекаревский. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:20
2023-02-10T11:20
2023-02-10T11:21
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб в результате несчастного случая в Латвии, сообщил его двоюродный брат, бизнесмен Аркадий Пекаревский. "Не стало Бориса Остроброда... Трагическая случайность - ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул", - написал Пекаревский в Facebook*. Пекаревский сообщил, что похороны Остроброда состоятся 19 февраля в Израиле. Борис Остроброд родился в 1957 году в Каменск-Уральском в Свердловской области. Получил техническое образование в Ленинграде, работал инженером. В 1990-е с семьей переехал в Израиль и занялся бизнесом. В середине 1990-х Остроброд и Пекаревский создали бренд одежды Sela, который вышел, в том числе, на российский рынок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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латвия, израиль, россия, в мире
Латвия, Израиль, Россия, В мире
11:20 10.02.2023 (обновлено: 11:21 10.02.2023)
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии
Бизнесмен Пекаревский: основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд утонул в Латвии