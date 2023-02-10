Рейтинг@Mail.ru
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/sela-1851062694.html
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии - РИА Новости, 10.02.2023
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии
Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб в результате несчастного случая в Латвии, сообщил его двоюродный брат, бизнесмен Аркадий Пекаревский. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:20
2023-02-10T11:21
латвия
израиль
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851062212_0:146:720:551_1920x0_80_0_0_858fa52be86d2fe059af7e6c4dd3d4d6.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб в результате несчастного случая в Латвии, сообщил его двоюродный брат, бизнесмен Аркадий Пекаревский. "Не стало Бориса Остроброда... Трагическая случайность - ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул", - написал Пекаревский в Facebook*. Пекаревский сообщил, что похороны Остроброда состоятся 19 февраля в Израиле. Борис Остроброд родился в 1957 году в Каменск-Уральском в Свердловской области. Получил техническое образование в Ленинграде, работал инженером. В 1990-е с семьей переехал в Израиль и занялся бизнесом. В середине 1990-х Остроброд и Пекаревский создали бренд одежды Sela, который вышел, в том числе, на российский рынок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
латвия
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851062212_0:78:720:618_1920x0_80_0_0_48159aff1d9574e7309f2977ce2cd37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, израиль, россия, в мире
Латвия, Израиль, Россия, В мире
11:20 10.02.2023 (обновлено: 11:21 10.02.2023)
 
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии

Бизнесмен Пекаревский: основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд утонул в Латвии

© Фото : аккаунт Аркадия Пекаревского в соцсетиБорис Остроброд
Борис Остроброд - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : аккаунт Аркадия Пекаревского в соцсети
Борис Остроброд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб в результате несчастного случая в Латвии, сообщил его двоюродный брат, бизнесмен Аркадий Пекаревский.
"Не стало Бориса Остроброда... Трагическая случайность - ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул", - написал Пекаревский в Facebook*.
Пекаревский сообщил, что похороны Остроброда состоятся 19 февраля в Израиле.
Борис Остроброд родился в 1957 году в Каменск-Уральском в Свердловской области. Получил техническое образование в Ленинграде, работал инженером. В 1990-е с семьей переехал в Израиль и занялся бизнесом. В середине 1990-х Остроброд и Пекаревский создали бренд одежды Sela, который вышел, в том числе, на российский рынок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ЛатвияИзраильРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала