https://ria.ru/20230210/sdelka-1851106996.html

Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки

Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 10.02.2023

Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки

Перспективы беспрепятственного продления "зерновой сделки" будут зависеть от того, равный ли прогресс в реализации обеих ее составных, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:41

2023-02-10T12:41

2023-02-10T15:04

россия

оон

василий небензя

турция

украина

экономика

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Перспективы беспрепятственного продления "зерновой сделки" будут зависеть от того, равный ли прогресс в реализации обеих ее составных, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Положительному решению о беспрепятственном продлении "зерновой сделки" способствовало бы выполнение всеми заинтересованными сторонами простого условия – достижения равнозначного прогресса в реализации двух соглашений, подписанных в июле прошлого года в Стамбуле", - сказал Небензя.Он пояснил, что речь идет, с одной стороны, про "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", а также об "Инициативе по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины".Россия неоднократно заявляла, что положение, касающееся экспорта украинского продовольствия, исполняется, тогда как российская часть сделки до сих пор не реализуется."Теперь вы сами можете задать себе риторический вопрос – а в чем ценность для России этой "черноморской сделки"?" - добавил постпред.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230210/zerno-1851071168.html

https://ria.ru/20230208/sdelka-1850507437.html

https://ria.ru/20230209/sdelka-1850843487.html

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россия, оон, василий небензя, турция, украина, экономика