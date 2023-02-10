https://ria.ru/20230210/sdelka-1851106996.html
Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки
Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 10.02.2023
Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки
Перспективы беспрепятственного продления "зерновой сделки" будут зависеть от того, равный ли прогресс в реализации обеих ее составных, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:41
2023-02-10T12:41
2023-02-10T15:04
россия
оон
василий небензя
турция
украина
экономика
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Перспективы беспрепятственного продления "зерновой сделки" будут зависеть от того, равный ли прогресс в реализации обеих ее составных, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Положительному решению о беспрепятственном продлении "зерновой сделки" способствовало бы выполнение всеми заинтересованными сторонами простого условия – достижения равнозначного прогресса в реализации двух соглашений, подписанных в июле прошлого года в Стамбуле", - сказал Небензя.Он пояснил, что речь идет, с одной стороны, про "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", а также об "Инициативе по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины".Россия неоднократно заявляла, что положение, касающееся экспорта украинского продовольствия, исполняется, тогда как российская часть сделки до сих пор не реализуется."Теперь вы сами можете задать себе риторический вопрос – а в чем ценность для России этой "черноморской сделки"?" - добавил постпред.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230210/zerno-1851071168.html
https://ria.ru/20230208/sdelka-1850507437.html
https://ria.ru/20230209/sdelka-1850843487.html
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россия, оон, василий небензя, турция, украина, экономика
Россия, ООН, Василий Небензя, Турция, Украина, Экономика
12:41 10.02.2023 (обновлено: 15:04 10.02.2023)
Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки
Небензя: будущее зерновой сделки будет зависеть от прогресса в выполнении всех компонентов
ООН, 10 фев – РИА Новости. Перспективы беспрепятственного продления "зерновой сделки" будут зависеть от того, равный ли прогресс в реализации обеих ее составных, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Положительному решению о беспрепятственном продлении "зерновой сделки" способствовало бы выполнение всеми заинтересованными сторонами простого условия – достижения равнозначного прогресса в реализации двух соглашений, подписанных в июле прошлого года в Стамбуле", - сказал Небензя.
Он пояснил, что речь идет, с одной стороны, про "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", а также об "Инициативе по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины".
Россия неоднократно заявляла, что положение, касающееся экспорта украинского продовольствия, исполняется, тогда как российская часть сделки до сих пор не реализуется.
"Теперь вы сами можете задать себе риторический вопрос – а в чем ценность для России этой "черноморской сделки"?" - добавил постпред.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции
, Украины
и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле
.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва
отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.