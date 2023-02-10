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Россия не смогла отправить ни зернышка по сделке, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/sdelka-1851068639.html
Россия не смогла отправить ни зернышка по сделке, заявил Небензя
Россия не смогла отправить ни зернышка по сделке, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023
Россия не смогла отправить ни зернышка по сделке, заявил Небензя
Россия пока не смогла экспортировать ни "зернышка" в рамках продуктовой сделки - изъятия и генеральные лицензии, оформляемые Западом на российские товары,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:33
2023-02-10T15:03
специальная военная операция на украине
россия
экономика
василий небензя
оон
санкции в отношении россии
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия пока не смогла экспортировать ни "зернышка" в рамках продуктовой сделки - изъятия и генеральные лицензии, оформляемые Западом на российские товары, являются бутафорией и не дают экспортировать продукцию, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."За уже более, чем полгода действия меморандума Россия-ООН по этой линии не было отправлено ни одного "зернышка" и почти ничего из удобрений. И это несмотря на спрос и необходимость в российской продукции, что признают все", - сказал Небензя. По его словам, незаконные односторонние санкции Запада, введенные против России в беспрецедентном масштабе, не дают реализоваться этому спросу. "Поскольку западные санкционные режимы имеют для операторов этих стран юридическую силу и являются серьезным карательным инструментом для тех, кто пытается их обойти, все эти псевдоизъятия и генеральные лицензии – бутафория, никоим образом не гарантирующая свободу действий в деловой среде", - подчеркнул постпред.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Помимо черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины был подписан меморандум о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/sdelka-1850507437.html
https://ria.ru/20230207/krizis-1850171425.html
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россия, экономика, василий небензя, оон, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Василий Небензя, ООН, Санкции в отношении России
11:33 10.02.2023 (обновлено: 15:03 10.02.2023)
 
Россия не смогла отправить ни зернышка по сделке, заявил Небензя

Небензя: Россия из-за препятствий Запада не отправила ни зернышка по продуктовой сделке

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия пока не смогла экспортировать ни "зернышка" в рамках продуктовой сделки - изъятия и генеральные лицензии, оформляемые Западом на российские товары, являются бутафорией и не дают экспортировать продукцию, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"За уже более, чем полгода действия меморандума Россия-ООН по этой линии не было отправлено ни одного "зернышка" и почти ничего из удобрений. И это несмотря на спрос и необходимость в российской продукции, что признают все", - сказал Небензя. По его словам, незаконные односторонние санкции Запада, введенные против России в беспрецедентном масштабе, не дают реализоваться этому спросу. "Поскольку западные санкционные режимы имеют для операторов этих стран юридическую силу и являются серьезным карательным инструментом для тех, кто пытается их обойти, все эти псевдоизъятия и генеральные лицензии – бутафория, никоим образом не гарантирующая свободу действий в деловой среде", - подчеркнул постпред.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 11:44
Евросоюз не выполняет своих обещаний по зерновой сделке, заявили в МИД
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Помимо черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины был подписан меморандум о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Читайте полный текст интервью >>
Поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 04:50
"Голод библейского масштаба": дипломат назвала виновных в кризисе
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭкономикаВасилий НебензяООНСанкции в отношении России
 
 
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