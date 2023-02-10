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Умер испанский режиссер Карлос Саура - РИА Новости, 10.02.2023
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Культура
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Умер испанский режиссер Карлос Саура
Умер испанский режиссер Карлос Саура - РИА Новости, 10.02.2023
Умер испанский режиссер Карлос Саура
Испанский кинорежиссер Карлос Саура скончался в возрасте 91 года, сообщает Испанская академия кинематографических искусств и наук. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:15
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культура
канны
севилья
италия
новости культуры
культура
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Испанский кинорежиссер Карлос Саура скончался в возрасте 91 года, сообщает Испанская академия кинематографических искусств и наук. Саура известен по таким работам, как "Охота" (1966), "Выкорми ворона" (1975), "Элиза, жизнь моя" (1977), "Колдовская любовь" (1986). За свою карьеру он стал обладателем таких наград, как "Золотой медведь" и "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, гран-при на фестивале в Каннах и многих других. Премию "Гойя" за заслуги режиссер должен был получить на церемонии награждения в Севилье в субботу.
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Культура, Канны, Севилья, Италия, Новости культуры, Культура
20:15 10.02.2023
 
Умер испанский режиссер Карлос Саура

Испанский режиссер Карлос Саура умер в возрасте 91 года

© AFP 2023 / Lionel BonaventureИспанский кинорежиссер Карлос Саура
Испанский кинорежиссер Карлос Саура - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / Lionel Bonaventure
Испанский кинорежиссер Карлос Саура. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Испанский кинорежиссер Карлос Саура скончался в возрасте 91 года, сообщает Испанская академия кинематографических искусств и наук.
"Киноакадемия с глубоким прискорбием сообщает о кончине Карлоса Сауры, лауреата премии "Гойя" за заслуги 2023 года. Саура, один из основополагающих режиссеров в истории испанского кино, скончался у себя дома в возрасте 91 года в окружении своих близких", - говорится в заявлении в пятницу в Twitter-аккаунте академии.
Саура известен по таким работам, как "Охота" (1966), "Выкорми ворона" (1975), "Элиза, жизнь моя" (1977), "Колдовская любовь" (1986). За свою карьеру он стал обладателем таких наград, как "Золотой медведь" и "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, гран-при на фестивале в Каннах и многих других. Премию "Гойя" за заслуги режиссер должен был получить на церемонии награждения в Севилье в субботу.
 
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