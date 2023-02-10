https://ria.ru/20230210/saura-1851310615.html

Умер испанский режиссер Карлос Саура

Умер испанский режиссер Карлос Саура - РИА Новости, 10.02.2023

Умер испанский режиссер Карлос Саура

Испанский кинорежиссер Карлос Саура скончался в возрасте 91 года, сообщает Испанская академия кинематографических искусств и наук. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:15

2023-02-10T20:15

2023-02-10T20:15

культура

канны

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Испанский кинорежиссер Карлос Саура скончался в возрасте 91 года, сообщает Испанская академия кинематографических искусств и наук. Саура известен по таким работам, как "Охота" (1966), "Выкорми ворона" (1975), "Элиза, жизнь моя" (1977), "Колдовская любовь" (1986). За свою карьеру он стал обладателем таких наград, как "Золотой медведь" и "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, гран-при на фестивале в Каннах и многих других. Премию "Гойя" за заслуги режиссер должен был получить на церемонии награждения в Севилье в субботу.

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севилья

италия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канны, севилья, италия, новости культуры, культура