https://ria.ru/20230210/sanktsii-1851330790.html

ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада

ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада - РИА Новости, 10.02.2023

ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада

Большинство жителей Сирии испытывают страдания из-за санкций Запада, но помощь завозится на неподконтрольную властям территорию, сообщил на брифинге... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T22:13

2023-02-10T22:13

2023-02-10T22:14

сирия

латакия (мухафаза)

тартус (мухафаза)

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинство жителей Сирии испытывают страдания из-за санкций Запада, но помощь завозится на неподконтрольную властям территорию, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров. Добавляется, что сирийское правительство, несмотря на имеющиеся логистические проблемы, продолжает своими силами обеспечивать доставку в пострадавшие от землетрясения районы гуманитарной помощи, прибывающей морским путем в порты Латакии и Тартуса.

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851122423.html

сирия

латакия (мухафаза)

тартус (мухафаза)

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сирия, латакия (мухафаза), тартус (мухафаза), в мире, сильное землетрясение в турции и сирии