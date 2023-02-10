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ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада - РИА Новости, 10.02.2023
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ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада
ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада - РИА Новости, 10.02.2023
ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада
Большинство жителей Сирии испытывают страдания из-за санкций Запада, но помощь завозится на неподконтрольную властям территорию, сообщил на брифинге... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:13
2023-02-10T22:14
сирия
латакия (мухафаза)
тартус (мухафаза)
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинство жителей Сирии испытывают страдания из-за санкций Запада, но помощь завозится на неподконтрольную властям территорию, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров. Добавляется, что сирийское правительство, несмотря на имеющиеся логистические проблемы, продолжает своими силами обеспечивать доставку в пострадавшие от землетрясения районы гуманитарной помощи, прибывающей морским путем в порты Латакии и Тартуса.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851122423.html
сирия
латакия (мухафаза)
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сирия, латакия (мухафаза), тартус (мухафаза), в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Сирия, Латакия (мухафаза), Тартус (мухафаза), В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
22:13 10.02.2023 (обновлено: 22:14 10.02.2023)
 
ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада

ЦПВС: помощь завозят на неподконтрольную сирийским властям территорию из-за санкций Запада

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб
Последствия землетрясения в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинство жителей Сирии испытывают страдания из-за санкций Запада, но помощь завозится на неподконтрольную властям территорию, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
"В то же время большинство населения на остальной территории страны продолжает испытывать страдания из-за западных санкций, действующих в отношении здравоохранения, промышленности, энергетики, продовольственного, строительного и транспортного секторов сирийской экономики", - сказал Егоров на брифинге.
Добавляется, что сирийское правительство, несмотря на имеющиеся логистические проблемы, продолжает своими силами обеспечивать доставку в пострадавшие от землетрясения районы гуманитарной помощи, прибывающей морским путем в порты Латакии и Тартуса.
Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 13:19
В Кремле рассказали о помощи Сирии, пострадавшей от землетрясения
 
СирияЛатакия (мухафаза)Тартус (мухафаза)В миреСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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