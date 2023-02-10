https://ria.ru/20230210/sanktsii-1851330790.html
ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада
ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада - РИА Новости, 10.02.2023
ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада
Большинство жителей Сирии испытывают страдания из-за санкций Запада, но помощь завозится на неподконтрольную властям территорию, сообщил на брифинге... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:13
2023-02-10T22:13
2023-02-10T22:14
сирия
латакия (мухафаза)
тартус (мухафаза)
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850113099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c627b4ef46296a83d87df85136def844.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Большинство жителей Сирии испытывают страдания из-за санкций Запада, но помощь завозится на неподконтрольную властям территорию, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров. Добавляется, что сирийское правительство, несмотря на имеющиеся логистические проблемы, продолжает своими силами обеспечивать доставку в пострадавшие от землетрясения районы гуманитарной помощи, прибывающей морским путем в порты Латакии и Тартуса.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851122423.html
сирия
латакия (мухафаза)
тартус (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850113099_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_711e06a45b1f1d01fd2f3657cd98a1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, латакия (мухафаза), тартус (мухафаза), в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Сирия, Латакия (мухафаза), Тартус (мухафаза), В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
22:13 10.02.2023 (обновлено: 22:14 10.02.2023)
ЦПВС заявил о страданиях жителей Сирии из-за санкций Запада
ЦПВС: помощь завозят на неподконтрольную сирийским властям территорию из-за санкций Запада