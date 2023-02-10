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Британцы пришли в ярость из-за очередной просьбы Зеленского - РИА Новости, 10.02.2023
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Британцы пришли в ярость из-за очередной просьбы Зеленского
Британцы пришли в ярость из-за очередной просьбы Зеленского - РИА Новости, 10.02.2023
Британцы пришли в ярость из-за очередной просьбы Зеленского
Читатели британской газеты The Guardian возмутились из-за требований президента Украины Владимира Зеленского отправить киевскому режиму британские истребители. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:16
2023-02-10T11:15
в мире
украина
киев
донбасс
владимир зеленский
риши сунак
бен уоллес
нато
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты The Guardian возмутились из-за требований президента Украины Владимира Зеленского отправить киевскому режиму британские истребители.В комментариях к статье обозревателя Саймона Дженкинса, который заявил, что отправка самолетов на Украину способствует только эскалации кризиса, многие заметили, что поток постоянных требований политика изрядно надоел европейским налогоплательщикам."Поскольку подготовка пилота западного истребителя до приемлемого уровня квалификации занимает около пяти лет, эта мольба Зеленского выглядит скорее символической попыткой втянуть нас глубже в конфликт, чем искренним стремлением заполучить оружие, которое будет полезно в реальном бою", — отметил пользователь с ником Whispering_Ned."Послушайте, о каких самолетах вообще идет речь? О британских? Но ведь у нас самих их не так и много. На Украине нет инфраструктуры, и ее нужно будет строить, обучать пилотов и наземный персонал, завозить огромный объем запасных частей и оборудования", — подчеркнул Booling."Вот теперь украинцы и расплачиваются за все сослагательным наклонением. Если бы только Украина своевременно перестала обстреливать Донбасс, как она обязалась сделать по Минским соглашениям. Если бы только Запад не начал направлять тихий и непрерывный поток оружия на Украину. Если бы только они не планировали отвоевать Крым. Тогда все на Украине было бы по-другому", — написал Dodo56."А мне все равно, даже если Крым и Донбасс останутся у России. Кстати, я тот самый обыкновенный налогоплательщик, у которого Зеленский выпрашивает последние деньги! Надоело это попрошайничество!" — резюмировал lawriealexander.В среду глава киевского режима во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230210/istrebiteli-1851022268.html
https://ria.ru/20230210/vyruchka-1851009999.html
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украина
киев
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в мире, украина, киев, донбасс, владимир зеленский, риши сунак, бен уоллес, нато, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Донбасс, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Бен Уоллес, НАТО, Евросоюз
10:16 10.02.2023 (обновлено: 11:15 10.02.2023)
 
Британцы пришли в ярость из-за очередной просьбы Зеленского

Читатели The Guardian испугались требований Зеленского отправить Киеву истребители

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Евросоюза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты The Guardian возмутились из-за требований президента Украины Владимира Зеленского отправить киевскому режиму британские истребители.
В комментариях к статье обозревателя Саймона Дженкинса, который заявил, что отправка самолетов на Украину способствует только эскалации кризиса, многие заметили, что поток постоянных требований политика изрядно надоел европейским налогоплательщикам.
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"Поскольку подготовка пилота западного истребителя до приемлемого уровня квалификации занимает около пяти лет, эта мольба Зеленского выглядит скорее символической попыткой втянуть нас глубже в конфликт, чем искренним стремлением заполучить оружие, которое будет полезно в реальном бою", — отметил пользователь с ником Whispering_Ned.
"Какие британские истребители на Украину? Зеленский спятил со своими мольбами! Кроме того, какие три миллиарда долларов наших британских денег у Киева?" — возмутился Brunotheface.
"Послушайте, о каких самолетах вообще идет речь? О британских? Но ведь у нас самих их не так и много. На Украине нет инфраструктуры, и ее нужно будет строить, обучать пилотов и наземный персонал, завозить огромный объем запасных частей и оборудования", — подчеркнул Booling.
"Вот теперь украинцы и расплачиваются за все сослагательным наклонением. Если бы только Украина своевременно перестала обстреливать Донбасс, как она обязалась сделать по Минским соглашениям. Если бы только Запад не начал направлять тихий и непрерывный поток оружия на Украину. Если бы только они не планировали отвоевать Крым. Тогда все на Украине было бы по-другому", — написал Dodo56.
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"А мне все равно, даже если Крым и Донбасс останутся у России. Кстати, я тот самый обыкновенный налогоплательщик, у которого Зеленский выпрашивает последние деньги! Надоело это попрошайничество!" — резюмировал lawriealexander.
В среду глава киевского режима во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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8 февраля, 16:54Специальная военная операция на Украине
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