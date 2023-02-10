https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html
Российские ученые разработали новый способ создания композитов для авиации
Российские ученые разработали новый способ создания композитов для авиации - РИА Новости, 10.02.2023
Российские ученые разработали новый способ создания композитов для авиации
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) со специалистами Института №2 "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки" Московского... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T04:40
2023-02-10T04:40
2023-02-10T09:14
наука
технологии
россия
дальневосточный федеральный университет
московский авиационный институт
безопасность
навигатор абитуриента
университетская наука
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) со специалистами Института №2 "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки" Московского авиационного института (МАИ) разработали новый способ получения материалов для двигателей самолетов, сообщает ДВФУ. "С помощью современных методов диффузионного спекания ученые получили прочный композит из пяти различных металлов. Исследования выполняются по государственному заданию министерства науки и высшего образования Российской Федерации… Проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак сообщил, что разрабатываемый технологический подход повысит эффективность в создании композитов и покрытий с градиентными функциональными свойствами", — говорится в сообщении. По словам проректора, на основе подобных функционально-градиентных материалов создают детали и конструкции для оборудования и техники, которые работают в экстремальных условиях, например, в промышленном двигателестроении. Ученые отмечают, что разработанная система исключает механические разрушения и сохраняет целостную форму композитов. Также она значительно сокращает время цикла изготовления композита. Качество характеристик и свойств изделия ученые подтвердили во время физико-механических испытаний. В дальнейшем научный коллектив планирует апробировать решения при создании образцов-демонстраторов изделий для узлов конструкций газотурбинного двигателя.
https://ria.ru/20230210/kosmos-1851001390.html
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технологии, россия, дальневосточный федеральный университет, московский авиационный институт, безопасность, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Технологии, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Московский авиационный институт, Безопасность, Навигатор абитуриента, Университетская наука
04:40 10.02.2023 (обновлено: 09:14 10.02.2023)
Российские ученые разработали новый способ создания композитов для авиации
Ученые ДВФУ и МАИ разработали новый способ получения материалов для двигателей самолетов