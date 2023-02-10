https://ria.ru/20230210/rybaki-1851323853.html

В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова

В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова - РИА Новости, 11.02.2023

В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова

Спасатели помогли выбраться на берег более ста рыбакам в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-10T21:12

2023-02-10T21:12

2023-02-11T09:51

хорошие новости

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Спасатели помогли выбраться на берег более ста рыбакам в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС.По прогнозу синоптиков, сильный ветер сохранится в городе и в субботу.Силы территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20230210/peterburg-1851271570.html

санкт-петербург

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)