https://ria.ru/20230210/rybaki-1851323853.html
В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова
В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова - РИА Новости, 11.02.2023
В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова
Спасатели помогли выбраться на берег более ста рыбакам в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-10T21:12
2023-02-10T21:12
2023-02-11T09:51
хорошие новости
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Спасатели помогли выбраться на берег более ста рыбакам в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС.По прогнозу синоптиков, сильный ветер сохранится в городе и в субботу.Силы территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности.
https://ria.ru/20230210/peterburg-1851271570.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:12 10.02.2023 (обновлено: 09:51 11.02.2023)
В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова
Спасатели в сильный ветер помогли выбраться на берег 103 рыбакам в Петербурге