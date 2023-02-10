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В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова - РИА Новости, 11.02.2023
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В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова
В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова - РИА Новости, 11.02.2023
В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова
Спасатели помогли выбраться на берег более ста рыбакам в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-10T21:12
2023-02-11T09:51
хорошие новости
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Спасатели помогли выбраться на берег более ста рыбакам в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС.По прогнозу синоптиков, сильный ветер сохранится в городе и в субботу.Силы территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности.
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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:12 10.02.2023 (обновлено: 09:51 11.02.2023)
 
В Петербурге спасли 103 любителя подледного лова

Спасатели в сильный ветер помогли выбраться на берег 103 рыбакам в Петербурге

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуРыбаки в Финском заливе
Рыбаки в Финском заливе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Рыбаки в Финском заливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Спасатели помогли выбраться на берег более ста рыбакам в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сильный порывистый ветер и метель продолжаются в Санкт-Петербурге, разрушая ледовый покров водоемов. В течение дня спасатели МЧС России оказали помощь 103 любителям подледного лова, которым грозила опасность, и доставили их на берег", — говорится в публикации.

По прогнозу синоптиков, сильный ветер сохранится в городе и в субботу.
Силы территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности.
Снежный шторм в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 18:30
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега
 
Хорошие новостиСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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