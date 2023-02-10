https://ria.ru/20230210/rumyniya-1851127789.html

Румыния не подтвердила пересечение воздушного пространства ракетой

Румыния не подтвердила пересечение воздушного пространства ракетой - РИА Новости, 10.02.2023

Румыния не подтвердила пересечение воздушного пространства ракетой

Минобороны Румынии утверждает, что засекло вероятную крылатую ракету, выпущенную с корабля РФ у Крыма: она пересекла воздушное пространство Молдавии, но границу РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:34

2023-02-10T13:34

2023-02-10T14:33

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобороны Румынии утверждает, что засекло вероятную крылатую ракету, выпущенную с корабля РФ у Крыма: она пересекла воздушное пространство Молдавии, но границу с Румынией не нарушала, передает агентство Рейтер."Системы наблюдения ВВС Румынии засекли в пятницу воздушную цель, скорее всего крылатую ракету, выпущенную с российского корабля в акватории Черного моря вблизи Крымского полуострова ... Ближе всего к воздушному пространству Румынии траектория полета (ракеты) к цели была зафиксирована радаром примерно в 35 км к северо-востоку от границы", - приводит агентство заявление минобороны Румынии.Ранее в пятницу главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что две якобы российские ракеты в пятницу пересекли границу с Молдавией, а потом границу с Румынией, после чего вошли в воздушное пространство Украины. Министерство обороны Молдавии заявило о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, которая направлялась в сторону Украины, но не уточнило, чьей. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой.Ранее агентство Рейтер сообщало, что минобороны Румынии назвало неподтвержденной информацию о якобы пересечении воздушного пространства страны двумя российскими ракетами.

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, молдавия, украина