13:34 10.02.2023 (обновлено: 14:33 10.02.2023)
Румыния не подтвердила пересечение воздушного пространства ракетой
Рейтер: Румыния не подтвердила пересечение воздушного пространства российскими ракетами
Флаг Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобороны Румынии утверждает, что засекло вероятную крылатую ракету, выпущенную с корабля РФ у Крыма: она пересекла воздушное пространство Молдавии, но границу с Румынией не нарушала, передает агентство Рейтер.
"Системы наблюдения ВВС Румынии засекли в пятницу воздушную цель, скорее всего крылатую ракету, выпущенную с российского корабля в акватории Черного моря вблизи Крымского полуострова ... Ближе всего к воздушному пространству Румынии траектория полета (ракеты) к цели была зафиксирована радаром примерно в 35 км к северо-востоку от границы", - приводит агентство заявление минобороны Румынии.
Ранее в пятницу главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что две якобы российские ракеты в пятницу пересекли границу с Молдавией, а потом границу с Румынией, после чего вошли в воздушное пространство Украины. Министерство обороны Молдавии заявило о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, которая направлялась в сторону Украины, но не уточнило, чьей. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что минобороны Румынии назвало неподтвержденной информацию о якобы пересечении воздушного пространства страны двумя российскими ракетами.
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