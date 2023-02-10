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РПЦ с тревогой следит за решениями Церкви Англии об однополых союзах - РИА Новости, 10.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230210/rpts-1851340649.html
РПЦ с тревогой следит за решениями Церкви Англии об однополых союзах
РПЦ с тревогой следит за решениями Церкви Англии об однополых союзах - РИА Новости, 10.02.2023
РПЦ с тревогой следит за решениями Церкви Англии об однополых союзах
Русская православная церковь (РПЦ) с вниманием и тревогой следит за решениями Церкви Англии в области благословления однополых союзов, принятыми в условиях... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:48
2023-02-10T23:48
религия
англия
европа
западная европа
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) с вниманием и тревогой следит за решениями Церкви Англии в области благословления однополых союзов, принятыми в условиях навязывания западным христианам либеральной повестки, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). Генеральный синод Церкви Англии ранее принял решение благословлять однополые пары. При этом, несмотря на общественное давление, Церковь решила не менять существующую доктрину, согласно которой брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Кроме того, издание Guardian сообщало, что Церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога: епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв заявил, что Церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и будущей весной будет рассмотрен проект по гендерному языку. "В Русской православной церкви с большим вниманием и тревогой следят за описанными процессами, происходящими в Церкви Англии, однозначно выступая на стороне тех, кто пытается сохранить традиционные нравственные устои этой Церкви, и категорически отвергая все то, что чуждо христианской морали", – сообщил Игумнов РИА Новости. Христиане в Европе, пояснил он, давно сталкиваются с вызовами, связанными с необходимостью противостоять давлению либеральной идеологии и попыткам привнести соответствующую повестку в церковную жизнь. Церковь Англии также проходит через эти испытания уже многие годы. Значительная часть церквей, представляющих в мире Англиканское сообщество, категорически не приемлет искажений традиционной морали, добавил Игумнов, поэтому раз за разом Синод Церкви Англии принимает компромиссные решения, которые зачастую формулируются так, что их истинный смысл не сразу понятен. "Церковь Англии и координирующий ее деятельность архиепископ Кентерберийский с одной стороны вынуждены следовать либеральной повестке, характерной для сегодняшней Западной Европы, прежде всего Великобритании. С другой стороны, им сложно игнорировать мнение большинства церквей, входящих в Англиканское сообщество наряду с Церковью Англии. Это, прежде всего, англиканские церкви в Африке и Южной Азии. Поэтому нередко мы становимся свидетелями того, что принимается решение, говорящее об одном, а затем следует официальный комментарий, который эти решения размывает", – заключил иеромонах.
https://ria.ru/20230210/rpts-1851339977.html
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англия, европа, западная европа, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата
Религия, Англия, Европа, Западная Европа, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
23:48 10.02.2023
 
РПЦ с тревогой следит за решениями Церкви Англии об однополых союзах

Секретарь ОВЦС: РПЦ с тревогой следит за решениями Церкви Англии об однополых союзах

© Depositphotos.com / ValegorovУэлский кафедральный собор англиканской церкви
Уэлский кафедральный собор англиканской церкви - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Depositphotos.com / Valegorov
Уэлский кафедральный собор англиканской церкви. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) с вниманием и тревогой следит за решениями Церкви Англии в области благословления однополых союзов, принятыми в условиях навязывания западным христианам либеральной повестки, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Генеральный синод Церкви Англии ранее принял решение благословлять однополые пары. При этом, несмотря на общественное давление, Церковь решила не менять существующую доктрину, согласно которой брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Кроме того, издание Guardian сообщало, что Церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога: епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв заявил, что Церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и будущей весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.
Секретарь ОВЦС Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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"В Русской православной церкви с большим вниманием и тревогой следят за описанными процессами, происходящими в Церкви Англии, однозначно выступая на стороне тех, кто пытается сохранить традиционные нравственные устои этой Церкви, и категорически отвергая все то, что чуждо христианской морали", – сообщил Игумнов РИА Новости.
Христиане в Европе, пояснил он, давно сталкиваются с вызовами, связанными с необходимостью противостоять давлению либеральной идеологии и попыткам привнести соответствующую повестку в церковную жизнь. Церковь Англии также проходит через эти испытания уже многие годы. Значительная часть церквей, представляющих в мире Англиканское сообщество, категорически не приемлет искажений традиционной морали, добавил Игумнов, поэтому раз за разом Синод Церкви Англии принимает компромиссные решения, которые зачастую формулируются так, что их истинный смысл не сразу понятен.
"Церковь Англии и координирующий ее деятельность архиепископ Кентерберийский с одной стороны вынуждены следовать либеральной повестке, характерной для сегодняшней Западной Европы, прежде всего Великобритании. С другой стороны, им сложно игнорировать мнение большинства церквей, входящих в Англиканское сообщество наряду с Церковью Англии. Это, прежде всего, англиканские церкви в Африке и Южной Азии. Поэтому нередко мы становимся свидетелями того, что принимается решение, говорящее об одном, а затем следует официальный комментарий, который эти решения размывает", – заключил иеромонах.
Глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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РелигияАнглияЕвропаЗападная ЕвропаРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского Патриархата
 
 
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