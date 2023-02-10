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РПЦ разорвала связи с Церквами, отошедшими от традиционного понимания брака - РИА Новости, 10.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230210/rpts-1851339977.html
РПЦ разорвала связи с Церквами, отошедшими от традиционного понимания брака
РПЦ разорвала связи с Церквами, отошедшими от традиционного понимания брака - РИА Новости, 10.02.2023
РПЦ разорвала связи с Церквами, отошедшими от традиционного понимания брака
Русская православная церковь (РПЦ) разорвала контакты с западными христианскими организациями, отказавшимися от традиционного понимания семьи и брака, сказал... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:38
2023-02-10T23:39
религия
англия
европа
швеция
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) разорвала контакты с западными христианскими организациями, отказавшимися от традиционного понимания семьи и брака, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). Генеральный синод Церкви Англии ранее принял решение благословлять однополые пары. При этом, несмотря на общественное давление, Церковь решила не менять существующую доктрину, согласно которой брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Кроме того, издание Guardian сообщало, что Церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога: епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв заявил, что Церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и будущей весной будет рассмотрен проект по гендерному языку. "Сегодня христиане в Европе сталкиваются с огромным вызовом, связанным с необходимостью противостоять давлению либеральной идеологии и попыткам привнести либеральную повестку в церковную жизнь. В особенности это касается церквей, так или иначе исторически аффилированных с государством. Целый ряд протестантских общин запада не выдержал данного испытания, в них произошел отход от базовых христианских моральных принципов, были узаконены самые либеральные явления, касающиеся полного искажения традиционного понимания брака и семьи. С такими общинами Русская православная церковь категорически разорвала всякие контакты. Жизнь показала, что такие сообщества оказываются уже неспособны вернуться к традиционной практике в отношении семьи и брака", – сказал РИА Новости Игумнов. Он отметил, что примерами таких сообществ можно назвать лютеранские церкви Швеции и Норвегии, а также Епископальную церковь США, принадлежащую к семейству англиканских церквей.
https://ria.ru/20221030/rpts-1827838863.html
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англия, европа, швеция, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Религия, Англия, Европа, Швеция, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат
23:38 10.02.2023 (обновлено: 23:39 10.02.2023)
 
РПЦ разорвала связи с Церквами, отошедшими от традиционного понимания брака

Секретарь ОВЦС: РПЦ разорвала связи с отошедшими от традиционного понимания брака Церквами

© РИА НовостиСекретарь ОВЦС Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов)
Секретарь ОВЦС Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
Секретарь ОВЦС Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов). Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) разорвала контакты с западными христианскими организациями, отказавшимися от традиционного понимания семьи и брака, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Генеральный синод Церкви Англии ранее принял решение благословлять однополые пары. При этом, несмотря на общественное давление, Церковь решила не менять существующую доктрину, согласно которой брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Кроме того, издание Guardian сообщало, что Церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога: епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв заявил, что Церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и будущей весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.
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Он отметил, что примерами таких сообществ можно назвать лютеранские церкви Швеции и Норвегии, а также Епископальную церковь США, принадлежащую к семейству англиканских церквей.
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РелигияАнглияЕвропаШвецияРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
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