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Британцев восхитило заявление Путина о России - РИА Новости, 10.02.2023
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Британцев восхитило заявление Путина о России
Британцев восхитило заявление Путина о России - РИА Новости, 10.02.2023
Британцев восхитило заявление Путина о России
Читатели Daily Mail оценили заявление президента Владимира Путина, который назвал Россию лучшей страной в мире. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T22:03
2023-02-10T22:12
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление президента Владимира Путина, который назвал Россию лучшей страной в мире."Интересно, что Департамент геологической службы США недавно завершил десятилетнее исследование распределения природных ресурсов. По их словам, Россия обладает самыми большими запасами пресной воды на Земле, которых всему населению планеты хватило бы на ближайшие 500 лет. У них также, по-видимому, достаточно нефти, газа, угля, золота и различных других полезных ископаемых, чтобы обеспечивать себя в течение следующей тысячи лет. Кроме того, их сельскохозяйственные угодья самые плодородные на Земле. &lt;…&gt; Так что в этом контексте Россия действительно прекрасное место, способное позаботиться о своем населении", — отметил один из пользователей."Британия тоже была хорошей страной до Brexit", — посчитал участник беседы."У России действительно огромный потенциал и богатые природные ресурсы", — написали в комментариях.Ранее Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что Россия — лучшая страна в мире, но ей есть над чем поработать. Для достижения высоких результатов государству надо делать упор на подготовку высококвалифицированных кадров, подчеркнул президент.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
22:03 10.02.2023 (обновлено: 22:12 10.02.2023)
 
Британцев восхитило заявление Путина о России

Читателей Daily Mail восхитило заявление Путина о России как о лучшей стране мира

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление президента Владимира Путина, который назвал Россию лучшей страной в мире.
"Интересно, что Департамент геологической службы США недавно завершил десятилетнее исследование распределения природных ресурсов. По их словам, Россия обладает самыми большими запасами пресной воды на Земле, которых всему населению планеты хватило бы на ближайшие 500 лет. У них также, по-видимому, достаточно нефти, газа, угля, золота и различных других полезных ископаемых, чтобы обеспечивать себя в течение следующей тысячи лет. Кроме того, их сельскохозяйственные угодья самые плодородные на Земле. <…> Так что в этом контексте Россия действительно прекрасное место, способное позаботиться о своем населении", — отметил один из пользователей.
"Я не поклонник обоих лидеров, но я заметил, что Путин стоит на своем и серьезно относится к делу, тогда как украинский президент Владимир Зеленский похож на попрошайку, постоянно требующего у Запада выручить его", — поделился мнением другой читатель.
"Британия тоже была хорошей страной до Brexit", — посчитал участник беседы.
"У России действительно огромный потенциал и богатые природные ресурсы", — написали в комментариях.
Ранее Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что Россия — лучшая страна в мире, но ей есть над чем поработать. Для достижения высоких результатов государству надо делать упор на подготовку высококвалифицированных кадров, подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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