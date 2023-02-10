https://ria.ru/20230210/rossiya-1851238766.html

Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров

Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023

Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров

Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:16

2023-02-10T17:16

2023-02-10T17:26

россия

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско", - сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника."Несмотря на антироссийскую вакханалию, поднятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем отношения добрососедства в самом широком понимании этого понятия с мировым большинством - государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, которые руководствуются прежде всего коренными национальными интересами", - добавил Лавров.Никакие угрозы в ответ на принимаемые Россией решения не повлияют на ее деятельность, Москва будет купировать их, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230207/oon-1850051258.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии