https://ria.ru/20230210/rossiya-1851238766.html
Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров
Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023
Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров
Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:16
2023-02-10T17:16
2023-02-10T17:26
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско", - сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника."Несмотря на антироссийскую вакханалию, поднятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем отношения добрососедства в самом широком понимании этого понятия с мировым большинством - государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, которые руководствуются прежде всего коренными национальными интересами", - добавил Лавров.Никакие угрозы в ответ на принимаемые Россией решения не повлияют на ее деятельность, Москва будет купировать их, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230207/oon-1850051258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
17:16 10.02.2023 (обновлено: 17:26 10.02.2023)
Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров
Лавров заявил, что планы Запада окружить Россию санитарным кордоном потерпели фиаско