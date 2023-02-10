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Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023
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Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров
Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023
Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров
Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:16
2023-02-10T17:26
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско", - сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника."Несмотря на антироссийскую вакханалию, поднятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем отношения добрососедства в самом широком понимании этого понятия с мировым большинством - государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, которые руководствуются прежде всего коренными национальными интересами", - добавил Лавров.Никакие угрозы в ответ на принимаемые Россией решения не повлияют на ее деятельность, Москва будет купировать их, подчеркнул Лавров.
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россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
17:16 10.02.2023 (обновлено: 17:26 10.02.2023)
 
Планы Запада по изоляции России потерпели фиаско, заявил Лавров

Лавров заявил, что планы Запада окружить Россию санитарным кордоном потерпели фиаско

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско", - сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника.
"Несмотря на антироссийскую вакханалию, поднятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем отношения добрососедства в самом широком понимании этого понятия с мировым большинством - государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, которые руководствуются прежде всего коренными национальными интересами", - добавил Лавров.
Никакие угрозы в ответ на принимаемые Россией решения не повлияют на ее деятельность, Москва будет купировать их, подчеркнул Лавров.
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