https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851038978.html
Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса"
Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса" - РИА Новости, 10.02.2023
Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса"
Выработка новой Научно-технической политики "Роскосмоса" завершится в течение квартала, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:05
2023-02-10T10:05
2023-02-10T10:42
наука
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
юрий коптев
роскосмос
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Выработка новой Научно-технической политики "Роскосмоса" завершится в течение квартала, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Выработка научно-технической политики по всем направлениям – от строения спутников до пилотируемой космонавтики – то, чем мы занимаемся с момента моего прихода в "Роскосмос" ... Думаю, в ближайший квартал закончим", - сказал гендиректор. По словам Борисова, председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев предостерег его от того, чтобы "как тот Моисей 40 лет по пустыне их не водил". Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230210/borisov-1851008877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), юрий коптев, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Юрий Коптев, Роскосмос
10:05 10.02.2023 (обновлено: 10:42 10.02.2023)
Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса"
Глава "Роскосмоса" Борисов: новая стратегия госкорпорации будет готова в течение квартала