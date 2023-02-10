https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851038978.html

Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса"

Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса" - РИА Новости, 10.02.2023

Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса"

Выработка новой Научно-технической политики "Роскосмоса" завершится в течение квартала, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:05

2023-02-10T10:05

2023-02-10T10:42

наука

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

юрий коптев

роскосмос

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Выработка новой Научно-технической политики "Роскосмоса" завершится в течение квартала, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Выработка научно-технической политики по всем направлениям – от строения спутников до пилотируемой космонавтики – то, чем мы занимаемся с момента моего прихода в "Роскосмос" ... Думаю, в ближайший квартал закончим", - сказал гендиректор. По словам Борисова, председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев предостерег его от того, чтобы "как тот Моисей 40 лет по пустыне их не водил". Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230210/borisov-1851008877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), юрий коптев, роскосмос